憑不科學身材魔性狂搖吸粉 TikTok遮臉網紅震撼宣布下海拍日本AV
撰文：TVBS新聞網
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日本一名女網紅，日前在TikTok透露自己已經拍攝完兩部AV作品，正等待片商宣布出道。這名女網紅表示，雖然曾經當過偶像和模特兒，但聽說就算老了有1億日圓（約494萬港元）也不夠用，坦言自己沒有很紅，認為當小偶像或保母都賺不了這麼多錢，決定出道成為AV女優。
日本女網紅「kura.saku.no」在TikTok有2萬多人追蹤，日前在影片中坦言，自己從小就喜歡嘗試特別的事情，對AV產業的幕後也很感興趣，加上不想默默無聞地老死：
這麼可愛又有趣的我，必須要讓更多人知道。
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但kura.saku.no透露，自己從來沒有和男友以外的男性發生過性行為，因此在拍攝完兩部AV後，每次都是一個人在新幹線上哭著回家。尤其第二次拍攝時，一見到年紀較大的男優，就直接在休息室裡爆哭。
談到拍攝時最辛苦的事情，這名kura.saku.no提到第一次拍攝「多人運動」時完全不知所措：
一直手忙腳亂，還好有男優幫忙。
至於作品何時會公開，她表示經紀人說這是絕對禁止透露的，因為說了就等於曝光了上架的月份和日期，粉絲也只能猜測，現在皆不能透露。
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同時，她在TikTok影片中仍戴著墨鏡和口罩，尚未公開真面目，只能請粉絲耐心等待出道的消息。
這名女網紅身高157厘米、體重41公斤、E罩杯，讓粉絲對她出道後的表現相當期待。有影視產業人士認為，以她的姿色和話題性，未來有機會長紅AV界10年之久。
然而，她在拍攝過程中多次爆哭，顯示出對這行還相當不習慣，尤其面對年長男優更是緊張到不行，要成為人氣AV女優，恐怕還需要一段時間適應和調整心態。
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