日本女大學生為研究「NTR」瞞男友當AV女優：以自己的身體做實驗

日本AV界再現話題新人！



近期在日本某間大學就讀心理學系的女大生小松本果，正在著手研究以「NTR（與中文的「戴綠帽」相似，意即被他人強佔配偶、對象）」為主題的論文，為了解與不認識的男性發生親密行為時，是否會產生快感或進一步的情感，她決定「身體力行」，瞞著男友下海拍AV片。

日本女大生小松本果為寫以「NTR（戴綠帽）」為題的論文，瞞著男友下海拍AV片。（X@motoka_komatsu_）

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對此，AV達人一劍浣春秋也發文評論小松本果的表現，並推測她「容易往被虐路線走」。

據了解，小松本果目前就讀於某間大學的心理學系，並且有交往一陣子的男朋友。然而，這位女大生卻在X平台公開宣布，她將為了自己的畢業論文進行一項實驗，論文主題是:

女性與不感興趣的男性發生性行為時的心理變化。

為了找到答案，小松本果將會「以自己的身體進行實驗」。

由於她從未與男友以外的人進行親密行為，對於「和素昧平生的男人有親密接觸時，會是什麼感覺？是否會有快感，或因此產生感情？」感到好奇，所以小松本果決定用「最安全」的方式體驗NTR的感覺——隱瞞男友出演成人性愛影片，和陌生男人一起「努力鑽研」。在她的出道影片簡介也寫道：

看來小松本果的「研究」可能不會這麼快結束。

似乎在暗示自己「意猶未盡」，會持續在成人界發展。

對此，AV達人「一劍浣春秋」也在《PLAY NO.1》撰文評論，雖然小松本果的人設有些荒唐、甚至有點好笑，但一頭黑色短髮、外型頗為知性的小松本果長相出眾，擁有纖細的腰身和翹臀，讓她「充滿等待開發的感覺」。一劍浣春秋指出，儘管她某些角度看起來不像大學生，反而更像社會新鮮人，但小松本果仍然帶有清純的氣息，表現也很到位，一劍浣春秋更忍不住推測：

以她的外型很容易往被虐的路線走，但她也是有反擊的能力啦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】