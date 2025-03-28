54歲男星揭當年演《包青天》吃蟑螂饅頭　低成本拍劇內幕嚇壞人

中國大陸演員周杰曾在經典電視劇《還珠格格》中飾演爾康一角，近日透過微博分享了一段拍戲經歷，揭露演員「假吃」的幕後。他提到曾在拍戲時，目睹令人難忘的場景，當時道具人員將蟑螂屍體與饅頭一同擺上餐桌，讓他震驚得險些說不出話。



周杰透露事件發生於拍攝《包青天》的時期。（《包青天》劇照）

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周杰透露事件發生於拍攝《包青天》時，當時劇情需要道具準備蟑螂，然而道具人員直接用手捏死蟑螂，隨後將其屍體擺放在床上和地上，並用同一隻手將幾個饅頭放在他的餐桌上，他驚訝地表示這不衛生時，對方笑著回應：

「周老師，您一會兒假吃就行了。」



讓周杰對現場條件感到無奈。他坦言，觀眾往往認為演員在戲中吃的食物是乾淨可口的，但事實並非如此，許多道具僅是為了拍攝效果而準備，並非真正可食用的食品。

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最後，周杰進一步表示，拍戲現場的條件常受限於成本和時間，除非是高規格的製作團隊，否則演員需面對許多不為人知的挑戰。他以此提醒觀眾，不要輕易相信螢幕上的表象，並呼籲大家以更理性的態度看待演員的工作。

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