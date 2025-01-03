恐怖過曱甴？台Costco買沙律　最後一口才「咬到原隻昆蟲」：超苦

撰文：中天新聞網
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一名台灣網友日前在美式賣場Costco（好市多／開市客）買了一份凱撒雞肉沙律，竟吃到一隻完整的蚱蜢！他怒轟「品質管理越來越誇張」，Costco也對此作出回應。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己買的是凱撒雞肉沙律，沒想到吃到最後一口才咬到這隻蚱蜢，而且吃起來超苦，怒轟「Costco品質管理越來越誇張」。不過，他說自己住在沒有Costco的縣市，所以不會專程拿去退貨。

一名台灣網友日前在Costco買了一份凱撒雞肉沙律，竟吃到一隻完整的蚱蜢。（爆廢公社Facebook）

點圖放大看涉事照片及網民留言（慎入）：

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網友看後紛紛留言回應：

「不是蟑螂，還好」
「新鮮無農藥」
「這是螽斯」
「最惱人的就是這種了，都差不多要吃乾抹淨了才發現」
「還以為是蘆筍」
「加量不加價」

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「有時候真的吃到最後才發現」
「這偽裝很成功，很適合凱薩雞肉沙律」
「代表有機農作物別慌別慌」
「跟菜長得太像了」
「花一樣的錢，為什麼你的比較豐富」

Costco對此回應，並未接收到有會員反映這件事情，光看照片也無法確認商品的實際狀況，建議會員將商品帶回賣場或打電話到客服中心，Costco將提供協助。

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