恐怖過曱甴？台Costco買沙律　最後一口才「咬到原隻昆蟲」：超苦

一名台灣網友日前在美式賣場Costco（好市多／開市客）買了一份凱撒雞肉沙律，竟吃到一隻完整的蚱蜢！他怒轟「品質管理越來越誇張」，Costco也對此作出回應。



這名網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，自己買的是凱撒雞肉沙律，沒想到吃到最後一口才咬到這隻蚱蜢，而且吃起來超苦，怒轟「Costco品質管理越來越誇張」。不過，他說自己住在沒有Costco的縣市，所以不會專程拿去退貨。

一名台灣網友日前在Costco買了一份凱撒雞肉沙律，竟吃到一隻完整的蚱蜢。（爆廢公社Facebook）

點圖放大看涉事照片及網民留言（慎入）：

+ 8

網友看後紛紛留言回應：

「不是蟑螂，還好」

「新鮮無農藥」

「這是螽斯」

「最惱人的就是這種了，都差不多要吃乾抹淨了才發現」

「還以為是蘆筍」

「加量不加價」



「有時候真的吃到最後才發現」

「這偽裝很成功，很適合凱薩雞肉沙律」

「代表有機農作物別慌別慌」

「跟菜長得太像了」

「花一樣的錢，為什麼你的比較豐富」



Costco對此回應，並未接收到有會員反映這件事情，光看照片也無法確認商品的實際狀況，建議會員將商品帶回賣場或打電話到客服中心，Costco將提供協助。

【延伸閱讀】台Costco沙律雪一晚 第二日打開驚見內藏「這活體生物」悠閒爬行

+ 5

【同場加映】考眼力｜沙律食一半「配料」竟識郁 你搵唔搵到圖中嘅4腳生物？（點圖放大瀏覽）：

+ 11

延伸閱讀：

花蓮又搖了！10:04芮氏規模3.5有感地震 宜蘭跟著晃

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】