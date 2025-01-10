澳洲麥當勞「曱甴炸薯條」畫面瘋傳 小強油鍋狂跳 掃把爬滿蛆蟲
撰文：ETtoday
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澳洲新南威爾斯州紐卡素（Newcastle）一間麥當勞門市爆出食安危機，媒體揭露蟑螂出現在薯條炸網、廚具、垃圾桶的畫面，清掃用具上還有大量蛆蟲爬行，恐怖畫面震驚眾多網友，直呼再也不敢光顧。
當地媒體newy.com.au於7日曝光這段畫面，地點在紐卡素布羅德梅多（Broadmeadow）一間麥當勞門市，只見蟑螂在薯條油炸網中不斷抽動，還出現在地板、家具上，更被拍到有數十隻白色蛆蟲在掃把和垃圾鏟上蠕動。
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該報根據GPS數據確認影片真實性，在停車場訪問一名顧客，而對方看過影片後當場把剛買的餐點丟掉：
我他X的再也不會回去了，我已經遲到了，那影片還毀了我的晚餐。
影片在Facebook也引發大量網友熱議，對店內衛生表示憂慮：
我再也不會去消費了。
但也有不少人認為餐廳裡有蟑螂在所難免，尤其是在員工通常是青少年的狀況下：
這些門市交給連自己房間都不會整理的青少年管理，好像他們會懂食安標準一樣。
麥當勞一名發言人回應：
看到照片令我們很失望，這顯然不符合麥當勞嚴格的食品安全、品質與衛生標準。
事後已在這間分店採取行動，包括全面害蟲檢查與額外防蟲措施，強調將繼續與該分店密切合作，鞏固顧客對麥當勞食安與客戶體驗的信任。
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起初蟑螂出不來還要用叉子挖 點圖放大看事發經過：
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