德國曱甴細小難防！昆蟲系教授推「這捉蟑螂神器」：20年沒再見過

「蟑螂（曱甴）、螞蟻」經常出沒住家，給不少人增添困擾，尤其蟑螂更是多數人的惡夢。對此，台灣中興大學昆蟲系教授黃紹毅就分享讓害蟲消失的不二法門，至今已有20年家中未曾再出現一隻蟑螂、螞蟻。



根據《三立新聞網》報道，黃紹毅教授表示，大型蟑螂（美洲蟑螂）通常都棲息於下水道或是戶外，所以家中通常不易見到，反倒是「德國小蟑螂」有明顯增多的趨勢，「加上其適應能力強，躲藏快，人類其實不容易控制牠。」

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黃紹毅教授接着說，市面上許多標榜滅蟑、殺蟑、滅蟻的殺蟲劑，其實都有經過實驗室驗證，確認產品具有效果且符合安全性，才能夠取得許可證。

不過由於德國蟑螂體積非常小，可能會隨着包裹紙箱進入家裏，這時黃紹毅教授建議，別用噴霧型的殺蟲劑，可改以「凝膠餌劑」的方式除蟲，只要一隻吃了，基本上整窩的蟑螂、螞蟻全都無一倖免，連續用數個禮拜，見效明顯。

另外，黃紹毅教授強調，「只要不給牠們生存的環境，就沒有機會出現」，從門窗避免留縫隙，再到排水口加蓋，接着保持廚房乾燥，食物殘渣確實清理乾淨，這樣一來牠們沒有食物可以吃，沒有地方能夠鑽進來，自然就會消失。

最後，黃紹毅教授提醒，千萬別用拖鞋打死蟑螂，因為蟑螂經常出沒在廚房、垃圾堆和下水道，身上可能攜帶大腸桿菌、沙門氏菌等病原體，若是將牠們踩死，可能讓這些病原體釋放或噴濺到空氣、地面，導致衛生方面疑慮。

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