張國榮逝世22周年｜昔日青澀照曝光　暱稱「哥哥」與王祖賢有關

一代巨星「哥哥」張國榮逝世22年，2003年4月1日於中環文華東方酒店輕生離世，令萬千「哥迷」至今痛心不已。文華東方酒店側的雪廠街昨晚（31日）已有約30至40組花束，直至深夜仍有零散歌迷在場懷念永遠的偶像。警方於行人道坐官制，分隔悼念人士。



昨晚很多歌迷在現場放著懷念張國榮的字句和他生前的照片，「念念不忘張國榮」、「永遠記得張國榮」。也有歌迷以張國榮昔日作品製作紀念物品來懷念他，在衣服和物品印上「哥哥，我們永遠寵愛你」，以及「誰能代替你地位」等，就算他過世22年仍永遠活在影迷心中。

張國榮的經典作品在高雄電影館重映。（高雄電影館提供）

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「哥哥」是張國榮暱稱，名字的來由其實是當年他拍攝《倩女幽魂》時女主角王祖賢在片場以「哥哥」稱呼張國榮，於是身邊的人也跟著喊，另有一說是他曾和林青霞合作「白髮魔女傳」，試裝時張國榮看到林青霞脫口而出：「姐姐你好美！」林青霞則自然回他：「哥哥你也好美！」

「哥哥」張國榮當年與王祖賢因《倩女幽魂》結片緣而成為好友。（《倩女幽魂》劇照）

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高雄市電影館在4月推出經典重映，將會重映張國榮的經典作《烈火青春》、《東邪西毒》。張國榮在1982年所演出的《烈火青春》，飾演青澀、深陷喪母憂愁的Louis，但該片當年因大膽、帶有異色前衛的情節與畫面，勒令刪減修改後才能放映，張國榮與其他三位主演葉童、湯鎮業、夏文汐也被蒙上了三級片與禁片演員的陰影。

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然而，這卻掩蓋不住本作以及張國榮耀眼的可能，直到隔年張國榮推出《風繼續吹》專輯後大紅，更在1984年專輯《Leslie》中以「Monica」打破樂壇既往抒情的風格調性，輕快激情的詞曲之間，勁歌樂舞跳動鮮豔的青春示愛，劃破了另一道熱潮形象。

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張國榮後來演出王家衛的《東邪西毒》，則是展現他從懵懂無知，在被傷害後而沉澱躲避的成熟。他在片中飾演「歐陽鋒」。他在片中恨得狠毒、愛得瘋癲，遊走在關係之間，這名角色正是集結了所有悲劇的核心，一些陰暗詭異、一些冷淡執著，多重且複雜的性格因此展開，也正是張國榮的表演和自身魅力，從容說出那句「當你不能夠再擁有，你唯一可以做的，就是令自己不要忘記。」至今仍是讓人難忘。

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四月高雄市電影館「雙重經典」選映譚家明導演《烈火青春 4K修復導演版》與王家衛導演《東邪西毒：終極版》，以不同時期張國榮精湛表演重溫上世紀的香港，並看此二名新浪潮以及承襲後新浪潮養份的代表性作者，如何看待影像反動、反傳統敘事、拼貼零碎情緒，帶入濃厚自我意識的精神，更完美貼合張國榮獨一無二的銀幕魅力，伴隨他演藝與生命進展的形象，扣合電影中角色不朽的可能。

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