張國榮《春光乍洩》一個原因變韓國禁片　韓娛記揭哥哥韓國爆紅史

每到4月初，就是世界各地影迷懷念張國榮的時節，今年在台灣除了有《霸王別姬》、《胭脂扣》與《英雄本色》經典重映外，更有由南韓娛樂記者朱晟徹所著《永遠的哥哥，張國榮》一書上市，他走訪香港各地緬懷張國榮的生前軌跡，分析張國榮每一部電影作品裡透露關於其人生的蛛絲馬跡，充滿濃濃的思念之情，值得細細品味。



早在張國榮隨著《英雄本色》、《倩女幽魂》大賣而受到台灣觀眾崇拜之前，他已經以音樂作品攻進寶島，而在南韓，卻是靠著這兩部影片登上巨星寶座。

《英雄本色》導演吳宇森則對朱晟徹表示很怕重溫《英雄本色2》，因為張國榮角色最後身亡，其實沒有必要拍葬禮和遺像的片段，他卻沒多想就加進去，事隔多年，還覺得有些過意不去。南韓中學男生們著迷於片中的江湖情義，常常會自比片中的人物，說出悲壯的台詞，成為年少的趣味回憶。

【圖輯】點圖放大重溫張國榮於《英雄本色》系列的精彩演出👇👇👇

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隔年暑假的另一部賣座巨片，帶動了新的風潮。根據《聊齋誌異》故事改編的《倩女幽魂》，讓韓國觀眾驚見香港的動作特效影片不只成龍的拳腳打鬥或是殭屍，張國榮與王祖賢穿上古裝仍然俊美迷人，各自都在南韓引起大批影迷追捧，彼此都接到廣告代言。張國榮曾經在當地的廣告中，站在雨裡吃了被雨淋溼的巧克力，比之後在台灣飲料廣告裡淋雨的郭富城還要早。

【圖輯】點圖放大重溫張國榮於《倩女幽魂》的精彩演出👇👇👇

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和王家衛的合作也是張國榮為人熟知的演藝歷程其中一章，朱晟徹認為王家衛總愛把張國榮的角色帶出香港，像是《阿飛正傳》到菲律賓，或是《春光乍洩》到阿根廷，《春光乍洩》一度因同志主題在韓遭禁，竟然大學電影社團紛紛搶購外地發行的錄影帶舉辦播映會，還得忍受畫質欠佳的結果，但仍吸引不少張國榮與梁朝偉的影迷欣賞。

【圖輯】點圖放大重溫張國榮於《春光乍洩》的精彩演出👇👇👇

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