唐鶴德IG曬張國榮梅艷芳30年前聖誕節合照　網民眼濕濕：想念他們

已故香港巨星「哥哥」張國榮，在2003年離開人世至今已有21年，他生前的摯愛唐鶴德都會選在平安夜這天PO出舊照思念他，昨天又再度曬出張國榮的舊照，但與以往不同的是，旁邊多了一位天后「梅艷芳」，讓影迷倍感溫馨也又多增一分感傷。



唐鶴德24日在IG上曬出照片：「平安夜，芳華絕代組合祝願大家平安過聖誕，快樂過一生。」（唐鶴德IG）

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唐鶴德24日在IG上曬出照片：「平安夜，芳華絕代組合祝願大家平安過聖誕，快樂過一生。」照片中張國榮和梅艷芳兩人站在聖誕樹前對著鏡頭露出燦笑，也讓不少網友感嘆直呼：

「太想念他們」、「怎麼覺得想哭」。



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據悉，張國榮、梅豔芳是演藝圈公認的好友，當年梅艷芳曾經問張國榮：

「如果我到40歲都嫁不出去，你會娶我嗎？」



張國榮二話不說就答應她，感嘆的是，兩人都已離開大家，在天上團聚。

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