影后失控！廣末涼子承認襲擊醫護全面停工　20年前情緒問題再浮現

廣末涼子7日晚間在高速公路發生追撞車禍，送院後卻發生攻擊護士事件，被警方以現行犯逮捕，8日一早經紀公司發出聲明道歉，並宣布暫停演藝工作反省。



廣末涼子7日晚間在高速公路發生追撞車禍。（X圖片）

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廣末涼子的經紀公司發出聲明證實，對醫院護士施暴的正是廣末涼子本人，並透露在發生交通事故送院後，廣末涼子因為陷入恐慌狀態，才會出現傷害醫護人員的情況，對於受害者及相關人員致上最大歉意，也決定暫停所有演藝工作進行反省。

廣末涼子1999年曾憑電影《秘密》勇奪最佳女主角獎，獲封影后。（《秘密》劇照）

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廣末涼子過去也曾因汽車相關事件登上新聞。2001年時，有八卦雜誌報導，廣末涼子從夜店回家後，在清晨搭的士從東京前往約150公里外的千葉縣，但因身上沒帶錢，向當地人借錢付車資，甚至曾坐在地上，最後是搭陌生人的車才得以回到東京。這些行為當時被媒體形容為「怪異」、「情緒失控」等，引發社會關注。

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