YouTuber加拿大遇車禍「對方車輛幾乎零受損」卻被索高額賠償金

台灣知名藝人薔薔（林嘉凌）近年斜槓當YouTuber，她在頻道分享這次加拿大看房行程中，助理一不留神「親上」前車屁股，想不到對方竟坐地起價，要求支付高額賠償金，她無奈感嘆：「我真的是被弄到沒心情了。」



薔薔（林嘉凌）在頻道分享這次加拿大睇樓行程中，助理一不留神「親上」前車屁股。（Youtube@林嘉凌 薔薔Maze）

想不到對方竟坐地起價，要求支付高額賠償金。（Youtube@林嘉凌 薔薔Maze）

薔薔的助理一不留神意外輕碰到前車的屁股。（Youtube@林嘉凌 薔薔Maze）

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藝人薔薔早前在YouTube頻道中上架新影片，提到一行人前往温哥華看房的路上，助理一不留神意外輕碰到前車的屁股，沒想到對方確認助理沒攜帶駕照後，竟坐地起價要求她們賠償1000加幣，讓她們相當傻眼。

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為了後續的行程規劃，薔薔決定花錢了事，並和對方商討殺價，最終，雙方以500加幣和解。薔薔表示，由於對方的車子幾乎看不出受損，原先估計賠償金額頂多200元加幣，但因對方看準助理沒帶駕照，便提高金額，她也怕對方報警控她肇逃，於是決定付錢。

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