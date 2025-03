繼方大同後又一歌手離世「她」遇致命車禍享壽63歲　愛女證實死訊

當華語樂壇仍在為方大同的離世哀悼的同時,R&B音樂界再傳噩耗,作為一代傳奇歌手,美國女星Angie Stone被證實在一場嚴重車禍中身亡、享壽63歲;據了解,當時Angie Stone才剛結束演出、正在返家路上。



美國女星Angie Stone被證實在一場嚴重車禍中身亡、享壽63歲。(Reuters)

【圖輯】點圖放大看更多Angie Stone生前照👇👇👇

+ 7

綜合《鏡報》(The Mirror)、《TMZ》等外媒報導,事件發生在當地時間3月1日凌晨,位於美國阿拉巴馬州的蒙哥馬利;63歲的Angie Stone在演出結束後搭車返家,卻遭遇嚴重車禍不幸喪生,愛女Diamond也證實此消息。

本名Angela Laverne Brown的Angie Stone於1979年作為嘻哈團體「The Sequence」的一員出道,並在團體於1985年解散後單飛深耕樂壇,1999年至2023年先後發行九張專輯,在美國R&B樂壇佔有一席之地。

當華語樂壇仍在為方大同的離世哀悼的同時,R&B音樂界再傳噩耗。(微博@方大同)

【圖輯】點圖放大看更多方大同生前照👇👇👇

+ 15

除了以傳奇歌手的身分為人所熟知外,兼具演員身份的她也曾參與《Issues: We've Got Them All》的演出;如今63歲的Angie Stone車禍驟逝,也讓經典名曲《Holding Back The Years》、《Funk You Up》、《Wish I Didn't Miss You》成為追憶。

【相關圖輯】方大同去世|氣胸是什麼?醫生列5類人屬高危族群 高瘦男要注意(點圖放大瀏覽👇👇👇)

+ 8

延伸閱讀:

盛裝出席曾智希婚禮!香蕉辣妻挨轟「不懂禮儀」 夫妻倆回應了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】