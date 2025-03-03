繼方大同後又一歌手離世「她」遇致命車禍享壽63歲 愛女證實死訊
撰文：TVBS新聞網
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當華語樂壇仍在為方大同的離世哀悼的同時，R&B音樂界再傳噩耗，作為一代傳奇歌手，美國女星Angie Stone被證實在一場嚴重車禍中身亡、享壽63歲；據了解，當時Angie Stone才剛結束演出、正在返家路上。
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綜合《鏡報》（The Mirror）、《TMZ》等外媒報導，事件發生在當地時間3月1日凌晨，位於美國阿拉巴馬州的蒙哥馬利；63歲的Angie Stone在演出結束後搭車返家，卻遭遇嚴重車禍不幸喪生，愛女Diamond也證實此消息。
本名Angela Laverne Brown的Angie Stone於1979年作為嘻哈團體「The Sequence」的一員出道，並在團體於1985年解散後單飛深耕樂壇，1999年至2023年先後發行九張專輯，在美國R&B樂壇佔有一席之地。
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除了以傳奇歌手的身分為人所熟知外，兼具演員身份的她也曾參與《Issues: We've Got Them All》的演出；如今63歲的Angie Stone車禍驟逝，也讓經典名曲《Holding Back The Years》、《Funk You Up》、《Wish I Didn't Miss You》成為追憶。
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