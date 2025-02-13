車Cam｜泰國曼谷離奇車禍「巴士沿電線往上爬」　事後前輪離地3米

泰國曼谷10日深夜出現驚險畫面，一輛巴士竟然在馬路上「岳頭」（wheelie），前輪懸空、距離地面高達3米，幸好無人傷亡。



根據初步調查，這宗離奇的交通事故，可能是不明油污與積水導致。

泰國曼谷一輛巴士竟沿着電線「往上爬」，最終卡住動彈不得。（X@js100radio）

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thairath等泰媒報道，本案晚間11時左右發生在吞武里地區，167號巴士正行駛在「拉瑪二世住宅區—倫披尼公園」路線上，在某路段左轉時，疑似輾過不明油污與積水，瞬間打滑失控。

34歲女司機阿平雅（Apinya）受訪表示，她當時拚命讓巴士往左偏移，卻不知道左側後視鏡，已經被電線卡住。由於巴士隨着油門持續前進，竟然沿著電線「往上爬」，最終卡住、動彈不得，形成類似「岳頭」的畫面。

警方抵達現場時發現，巴士四輪都是騰空的，前輪距離地面更是達到3米左右，左側後視鏡緊緊纏在電線上。當時車上一共5人，包括司機、乘務員及3名乘客，幸好無人受傷，全都平安脫困。

大都會電力局（MEA）也派員到場檢查及應對，卻發現電線桿奇蹟似地毫髮無損。最終，當局出動大型起重機，才把巴士移除，也幸好事故發生在深夜，沒有造成太多交通困擾。

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