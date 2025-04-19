購Chiikawa答錯問題被趕走 網民平機會投訴 魏嘉信：要一早講明

《中年好聲音》魏嘉信昨日（18/4）現身灣仔會展出席《香港國際試食節》開幕禮。對於近期Chiikawa限定店職員向排隊人士考問問題，答錯被請離開，事件引起網上熱議，有網民認為店方做法有效打擊「排隊黨」，但亦有網民覺得做法不恰當，聲言要搵平機會投訴。

魏嘉信今日現身灣仔會展出席《香港國際試食節》開幕禮。（葉志明攝）

身為執業律師的魏嘉信就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實成件事就冇對與錯。我認為一間機構佢想用呢個形式去賣自己嘅產品，係咪應該要一早公佈佢哋會實施相關嘅做法，會考問產品嘅問題，到最後就由顧客自己決定排唔排隊去買。我覺得應該要一早講明，攤開晒攞出嚟講，就唔好令人有誤會。」

群星今日現身灣仔會展出席《香港國際試食節》開幕禮。（葉志明攝）

提到有網民指平機會應該就事件發聲。魏嘉信表示：「呢一方面我就唔講太多。但我就覺得喺售賣產品方面，本身係一個商業嘅事情，你願意去售賣產品，人哋就願意去買你嘅產品，而當中牽涉乜嘢條款，就好似我頭先所講，一開始你售賣嘅時候，要公佈清楚話俾顧客知道，我哋售賣嗰個方法係會問產品嘅背景資料，無論你有排隊，到最後答唔到相關問題，我哋都唔會賣俾你，就唔好到最後先講有咁多要求。我覺得成件事，其實係可以做得更加好，可以避免不必要嘅誤會。」

魏嘉信是一名執業律師。（葉志明攝）