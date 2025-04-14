中年好聲音3｜黃博奪99分第三度成MVP　劉曉昆淚灑回應被網民抨擊

《中年好聲音3》昨晚（13日）的「林子祥金曲之夜」，最高分由「女大魔王」黃博的Blues Rock風《這一個夜》以99分近乎完美的天花板分數奪得，並獲阿Lam選為MVP，黃博已第三次獲得此獎項。

肥媽扮向周國豐「爆樽」 海兒鬼馬加入戰團

阿Lam對於黃博演出給予極高評價，更公開邀請她將來一起同台合唱：「下次我唱呢隻歌，我要搵你同我唱，你啲喉嚨聲要借嚟畀我哋用吓。」張佳添以「人歌合一」激讚黃博的演出：「You got the blues in your blood！今日咁多人唱阿Lam嘅歌，黃博係第一個我可以用呢四個字形容：『人歌合一』，滿分！」五位評審中四位給20分滿分，只有周國豐給19分，自認時常反高潮的他點評：「我唯一扣咗好少好少分，呢首其實係傾向比較sad嘅歌，如果慘情少少……」評論未講完，肥媽已拿起膠水樽裝作「爆樽」動作，最有趣是向來斯文正經的海兒加入戰團：「畀多支你。」周國豐笑稱似在女子監獄現場，十分爆笑！

占士丁丁唱《真的漢子》。

另一個耀眼演出，絕對是本身不懂廣東話的占士丁丁（Dan James），獻唱《真的漢子》獲得第二高分95分亮麗成績，期間大晒beat box技能之餘，更自設英文rapping環節，成功揮低多位魔王級參賽者，連阿Lam也高舉拇指讚好，並以英文點評：「我喜歡你的風格，你唱歌的力道恰到好處，真棒。」海兒直言廣東話是世上最難的語言：「咁快嘅歌詞，都背得咁熟，仲要唱到自己style，喺個台度做咁多嘢畀觀眾睇，真係truly amazing！」肥媽對占士丁丁加設beat box和rap部分激讚：「當自己表演嘅，我覺得非常之好。」

阿Lam舉拇指讚好！

阿Lam公開邀請黃博將來一齊合唱《這一個夜》。

本輪為12強晉身10強淘汰賽事，評審們決定淘汰獻唱《敢愛敢做》獲80分的羅逸軒和《分分鐘需要你》獲83分的劉曉昆，分別以第12名和第11名離開《中年好聲音3》舞台。一早預備感言「貓紙」的劉曉昆，分享感言時不禁淚灑舞台，她特別感謝坐在觀眾席的媽媽無條件支持自己：「前陣子時間，可能網上有一些評論，媽媽會跟我一起經歷，非常對不起媽媽。但是我覺得每個人都有自己長大的過程，所以我非常開心我在這裡，學會了就是一定要堅持做自己，做一個自己喜歡的人的樣子很重要。」續指這個年紀追夢並不容易，形容今趟旅程是送給自己的一份好禮物。而羅逸軒分享感言時指，現實習慣擔當照顧別人的角色，參賽追夢讓他恍如到了另一個世界般：「現實生活我係老闆、兒子、另一半，可能擔當咗好多照顧人嘅角色，參加比賽後識咗好多哥哥姐姐，好似行咗另一個世界咁，好得意個感覺，好似行咗個夢幻嘅旅程，做到好多我冇諗過會做嘅嘢。」

第11名：劉曉昆。

黃博唱《這一個夜》奪99分天花板分數。