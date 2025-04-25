《苦盡》14歲童星無經紀公司入圍百想　一女神秘密出手包辦全造型

南韓人氣劇集《苦盡柑來遇見你》由IU、朴寶劍主演，更捧紅數位配角、童星等，其中入圍百想新人獎的14歲童星金泰妍（音譯，김태연）飾演「愛純」小時候，她因沒有經紀公司，IU親自出面包辦她的典禮禮服、妝髮等，令該位童星的媽媽受寵若驚、發文感謝，背後的溫暖故事進而曝光。



14歲童星金泰妍飾演「愛純」小時候。（IG@taeyeon.mom）

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14歲金泰妍在劇集《苦盡柑來遇見你》飾演童年版「愛純」，純熟的演技獲得肯定，入圍本屆百想新人獎，但現在並無隸屬任何經紀公司的她，必須獨自搞定頒獎典禮的妝髮與服裝。沒想到，IU知曉此事全力應援金泰妍，秘密地送上驚喜大禮。

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金泰妍的媽媽在IG致謝：「只說『謝謝』不足以表達我的感謝，突然登場富含細心又呵護的真心禮物，讓我們感受到很驚訝又感動，再次向IU說聲謝謝，還有禮物也謝謝。」事實上，IU知道泰妍必須自己處理妝髮，送上了一整套的禮服與妝髮等支援。

不僅如此，IU還親自現身於禮服店，陪著童星金泰妍一起挑選適合的禮服，展現出對於《苦盡柑來遇見你》作品與同劇演員的深厚情感與真心，IU暖心之舉再次曝光，令粉絲又驚又喜。

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