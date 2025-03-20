Netflix宣揚1.5倍追劇惹網民非議《苦盡柑來遇見你》IU曾出面反對

你曾經使用倍速追劇嗎？許多人為了在短時間內能看完想追的劇，就會使用快轉的方式觀看，根據一份由YouGov和《The Sunday Times》進行的調查顯示，有27%的人會用更高的播放速度觀看電視節目，另外有13%的人則會用超高速收聽Podcast，甚至還有人連聽歌也會加速。Netflix就曾因推出倍速播放功能，遭到許多知名導演及影視從業人員的不滿，認為這樣的作法打斷了製作團隊精心編排的節奏、氛圍或畫面的呈現，對創作藝術是一種謀殺。近日台灣Netflix的官方Threads平台上，發了一篇使用倍速看劇更有效率的相關貼文，再次引起大批網友的撻伐。



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Netflix社群po倍速追劇 網友批：不尊重創作！

近日Netflix台灣官方於Threads平台上發布了一則貼文，表示：「週末做過最有效率的事：用1.5倍速追劇」，該貼文迅速遭到廣大網友的批評，認為身為最大串流平台之一的官方帳號，鼓吹觀眾用倍速追劇，相當不尊重創作團隊的心血結晶。

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若觀眾使用倍速觀賞每部戲劇作品，不僅只能囫圇吞棗地了解劇情梗概，更破壞完整的觀影體驗，網友們紛紛大批：

「身為串流平台官方帳號，鼓勵觀眾用如此不尊重創作團隊的方式追劇，合理嗎？」

「Netflix做過最沒有效率的事：不矯正翻譯，反而鼓勵觀眾用1.5倍速追劇」

「Netflix要不要直接上架更有效率的『電影解說』？」

「要追求效率那大家乾脆都去看五分鐘解說，看完只記得男主角叫小帥女主角叫小美，連訂Netflix的錢都省下來了」

「荒謬的字幕荒謬的翻譯，現在還有荒謬的社群行銷，不知道平台訂閱費能不能1.5折」

「每個分鏡、每個音樂、每個段落的節奏，都經過精心設計，直接快轉就是無視創作團隊的努力了。」



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不過也有網友不這麼認為：

「為啥不能用倍速看 大家想用倍速看是個人的選擇啊 影視作品本來就是娛樂」

「不必將『觀看速度』和『尊重』畫上等號。好作品不會因為有人調整播放速度就失去價值。」



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藝術遭倍速摧毀？從影人員齊聲反對快進文化

事實上，Netflix於2020年開始推出倍速播放功能，當時就引起多位荷李活導演或電影工作者的反對聲浪，電影《蟻俠》（Ant-Man）的導演Peyton Reed表示：「這是個爛主意，我和任何我認識的導演都會反對它。」電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）的導演Peter Ramsey也發聲：「你們的『用戶』難道希望連吃飯、做X也要快1.5倍嗎？」演出劇集《絕命毒師》（Breaking Bad）的Aaron Paul則表示，影片倍速功能給予了觀眾破壞、摧毀藝術創作的權力，並向Netflix喊話：

「趕快停止朝錯誤的方向前進。」



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曾在電影發行公司工作的日本作家稻田丰史在《倍速社會：快電影、劇透與新消費文化》書中提到，他對於快進或倍速觀看電影作品的風潮感到疲憊：「持續10秒的沉默場景，自有沉默10秒的意圖。演員在沉默中表現出的尷尬、緊張、躊躇，都包含著創作者的用意。」而這些經過精心安排的橋段，卻被觀眾跳過或開倍速觀看，對於藝術家是可說是一種冒犯，近日出演《苦盡柑來遇見你》的南韓女演員IU也在節目上呼籲年輕人，希望能用正常速度觀看自己的作品。

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現代社會的內容碎片化 短影音時代來臨？

YouTube曾表示，約85%的使用者會加速播放影片，常見的理由包含想省時間、跳過特定情節、為了保持專注或不耐煩。《商業內幕》的記者諾托普洛斯認為，對於人們傾向加速播放的觀看需求，與現代支離破碎的內容攝取習慣有關，像是Tiktok上有許多短影音，將一部戲劇或節目快剪拆分成多個影片上傳，往往只留下劇情張力最高的部分，YouTube上則有以「5分鐘電影解說」、「3分鐘看完一本小說」為主題的影片都擁有極高的瀏覽次數。這些現象都顯示了人們的注意力越變越短的證據，影視產業的從業人員擔心，倍速播放會改變作品原本的節奏和情感效果，削弱藝術性之外，還會讓觀眾能產生共鳴與參與感的機會減少。總而言之，對於倍速觀看影視作品的議題，游移於大眾的觀影習慣和藝術創作者對作品的堅持之中，仍舊是娛樂產業中的一大爭議。

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