惡緣劇評｜朴海秀韓劇封神爛番茄83%好評　每個惡人都逃不過因果

Netflix最近真的殺瘋了，新劇口碑一部勝過一部。比如今年的年度最高分熱劇《苦盡柑來遇見你》，好到被英國政府支持全國中學推廣的《混沌少年時》（Adolescence），就連新一季的《黑鏡》（Black Mirror）也翻身成功，重回神劇水準。而今天要說的這部，可以說是近期的爽劇範本。



短短6集，信息量滿滿，沒有一處閒筆，沒有一個無關角色，每個出場人物都在這一連串事件中發揮著作用，環環相扣，看到最後一刻，一切嚴絲合縫地銜接起來。讓人忍不住直呼，這才是爽劇的正確打開方式！

韓劇《惡緣》獲得83%爛番茄新鮮度的好評。（截圖）

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《惡緣》

（以下內容包含劇透，請謹慎觀看）



劇如其名，故事講的是六個看似不相干的人，被一段註定的惡緣捆綁在了一起，彼此影響，互相懲罰，陷入因果迴圈。深夜，一座廢棄大樓發生火災。消防員在裡面發現了兩具燒焦的屍體，還有一個奄奄一息的男人。

男人被送到醫院緊急救治後，保住了性命。不過他已經面目全非，指紋也都燒毀了，醫生正發愁病人身份時，他用盡全力報出了自己的名字：朴在永。 而女醫生聽到這個名字後，好像想起什麼，愣在了原地。

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時間回到半個月前。這個名叫朴在永的男人，生活潦倒，日子過得渾渾噩噩，因為投資虛擬幣賠了個底朝天，還借了很多高利貸。債主找上門把他綁走，讓他現場觀摩了一場「特殊手術」。

男人嚇得連連求饒，債主又寬限了他一個月，再還不上，就得拿器官抵債。就在朴焦頭爛額時， 父親打來電話說出了車禍。到醫院的朴在永不是先關心父親狀況，而是抱怨父親沒給自己交房租。看到肇事者的豪車後，毫不猶豫答應私了，不過在對方提出的金額上又加了三百萬。

但這筆錢遠遠不夠還債。他又跑到父親家翻找，順走了現金和手錶，又意外發現父親的保險單。看著上面的巨額保金，一個邪惡的想法誕生——殺父詐保。但自己親自上手就太惹人懷疑了，於是他想到了前兩天被廠裡辭退的一個工友張吉龍。

那人一看就是個狠人，恰好也正缺錢。他告訴對方，事成之後分他30%，當然故意把保金說少了很多。計劃是讓男人在父親回家路上的巷子裡開車撞人，那裡沒有監控，可以製造車禍假像。

這「大孝子」，連兇狠的黑幫都忍不住在背後唾棄他喪盡天良。一夜過去，朴在永確實收到了父親死亡的消息，但跟他的計劃有點出入。警察懷疑不是意外，是故意殺人。

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因為不僅有目擊者看到了兇手下車觀察，更離譜的是，他父親的屍體並不在車禍現場，而是被埋在了山上。中間出了什麼差錯？屍體是被誰埋起來的？

這就要說起第二條故事線了。韓尚勳是一家私人診所的院長，事業有成後，開始動起了色心。一天晚上，他約了一位漂亮女人出來吃飯。韓院長這人屬於有色心沒色膽，還是女方主動提議去附近山上的一家酒店休息一下。

半夜，女人接了通電話，說自己好友的父親去世了，需要趕回去，軟磨硬泡讓喝了酒的韓院長送她。本來想著半夜山路上估計沒有人，結果很不巧還是出了事。兩人在車上卿卿我我的時候，不知道什麼東西猛地撞了上來，車玻璃都碎了。

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韓院長下車查看，發現撞到了人，對方已經死了。女人提議報警，馬上被攔住，酒駕撞死人可不是小罪。慌亂間來不及細想，他決定隱瞞罪行，先把屍體運到山上掩埋。 只是，這天可能是他的倒楣日。

先是一對男女開車路過，問是不是出了事故，被韓院長搪塞過去。正準備把屍體搬上車，一個騎自行車的男人，又不知道從哪裡冒了出來。管不了那麼多，韓院長把男人也綁進了車裡。

在他的威逼利誘下，陌生男人答應守口如瓶，兩人趁夜一起上山掩埋了屍體，成為共犯。這個屍體，便是朴在永的父親。至此，兩條線開始匯合，命運的齒輪轉動了起來。

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朴在永這邊決定先去保險公司碰碰運氣，哪知接待他的保險經理正是他前不久敲詐的肇事者。加上他父親的死因不好說，這錢一時半會是拿不到了。被雇傭的張吉龍認為自己已經撞過人，完成了任務，如果承諾的錢拿不到，就把他計劃殺父的錄音寄到警察局。

原來的債還無力償還，又欠下一筆，被逼上絕路的朴在永決定來個魚死網破。這邊，肇事埋屍的韓院長原本以為事情會告一段落，沒想到那個陌生男人並不是善茬。

隔天便找上了門，幾次三番用這件事來勒索他，搞得他幾近崩潰。而送車去修理時，修車員無心的一句話讓他終於反應過來，自己好像被設計陷害了。

「奇怪，不是說撞到了獐子嗎，怎麼車玻璃碎了，保險杠卻一點問題沒有？」



他趕忙去查了行車記錄儀，這才發現人根本不是他撞的，是從橋上扔下來的。 放大一看，扔屍體的人更是一張熟悉的，讓他恨得牙癢的面孔……他連忙去找約會的女伴，告訴她事情原委，卻不料把自己置於更為危險的境地。

原來女人和那個男人本就是同夥，合夥靠仙人跳（桃色敲詐）騙錢，韓院長不過是他們行騙事業中再普通不過的一個。知道真相的韓院長，怒不可遏，想要掐死女人，被趕來的男人迷暈。

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兩個人決定找個隱秘的地方把他埋了，地點正是一開始著火的那幢廢棄大樓，他們口中「懷念的地方」。這幢一直出現的廢棄大樓，就像幾個惡人的審判場。

他們被無形的力量驅使著陸續出現在這裡，互相審判，互相懲罰。而隨著劇情展開會發現，這裡其實才是一切惡的起源。

本來只是敲詐騙錢的男女，為何會捲入朴在永的殺父騙保計劃？幾個懷揣不同目的，毫不相干的人，是怎樣的《惡緣》將他們串聯在一起。在經過這一圈黑吃黑，因果迴圈後，最終躺在手術臺上，被活生生開膛破肚的人又是誰？這些懸念就留給大家自己去劇中尋找吧。

這部劇很大的一個特點，就是幾乎沒有閒筆角色，只露幾面的小配角，也是推動故事閉環的重要一環。比如第一集中那個被朴在永威脅多要賠償款的肇事車主，剛好是受理他父親理賠的保險經理，因為他的阻礙，讓朴在永和殺手起了衝突。

就連山路上停下來詢問的男女也都不是單純的路人，他們在揭露韓院長身份的同時，無意間成了惡的記錄者。

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復仇劇中慣用的以暴制暴手法，在這部劇裡變成了以惡制惡，整部劇簡直就是一幅大型的「惡有惡報」浮世繪。好人不必毀滅自我去對抗壞人，惡人自有惡人磨。交叉的時間線，多線敘事的手法，讓劇情散而不亂，充滿懸念。節奏緊湊，首尾呼應，直到最後一刻，形成了完整的閉環。

雖然在懸疑推理上，劇中很多地方依靠巧合，不夠緊密，對一些經驗豐富的觀眾來說，估計也能猜到大致走向，但並不影響觀看，依舊能收穫大快人心的滿足感。作為一部爽劇，還是很值得一看的。

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