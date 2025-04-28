愛奇藝最新陸劇片單出爐：狐妖小紅娘王權篇/雲襄傳2/大生意人

亞洲第一影音平台愛奇藝於4月23、24日在北京舉辦「2025 iJOY春季悅享會」，正式發佈2025至2026年最新片單，而備受期待的古裝仙俠鉅作《淮水竹亭》也於26日宣布於4月28日率先開播，由劉詩詩主演。



劉詩詩在新劇中飾演「東方淮竹」一角。（微博＠劉詩詩）

【圖輯】點圖放大看更多劉詩詩靚相👇👇👇

+ 14

劉詩詩《淮水竹亭》

《淮水竹亭》融合奇幻、愛情與江湖冒險元素。劉詩詩此次飾演「東方淮竹」一角，延續《一念關山》的武俠熱度，再度展現她獨有的古典氣質與女神風範，並搭配線上一眾人氣新生代演員，包含張雲龍、丁禹兮、章若楠、沈月等，共譜一場東方詩意美學的奇幻之旅，勢必成為今春人氣黑馬。

【圖輯】點圖放大看更多《淮水竹亭》劇照👇👇👇

+ 15

長劇「成毅《赴山海》、陳哲遠《一笑隨歌》陳曉、《大生意人》」

在長劇布局方面，愛奇藝持續深化多元風格內容。古裝題材方面，將推出成毅主演的《赴山海》、陳哲遠《一笑隨歌》，以及陳曉雙主演的新作《大生意人》、《雲襄傳之將進酒」。另有結合奇幻元素的《狐妖小紅娘·王權篇》與于正打造的《臨江仙》，皆備受期待。現代劇部份，則集結趙麗穎《在人間》、楊冪《生萬物》、周冬雨《海邊的秘密》、白敬亭《正當防衛》、《不眠日》等。

【圖輯】點圖放大看更多《狐妖小紅娘·王權篇》劇照👇👇👇

+ 15

張凌赫、田曦薇《逐玉》

張凌赫與田曦薇主演的《逐玉》同樣吸睛，劇情結合愛情與宮廷鬥爭，張凌赫劇中軍裝騎馬身姿英氣十足，男女主在預告中互動甜度爆表，親密戲份讓粉絲直呼心動，被網友譽為「古裝新CP天花板」。

【圖輯】點圖放大看更多《逐玉》田曦薇靚相👇👇👇

+ 15

白鹿、曾舜晞《臨江仙》

另一焦點作品《臨江仙》由白鹿、曾舜晞主演，並由金牌製作人于正擔任編劇與製片。該劇打破傳統仙俠套路，以「夫妻戰爭」為故事核心，結合時空循環等奇幻設定，展現更具顛覆性的敘事方式。于正更自信喊話「必爆」，為該劇聲勢再添一筆。

【圖輯】點圖放大看更多《臨江仙》劇照👇👇👇

+ 15

虞書欣、何與《雙軌》

人氣女星虞書欣則有新劇《雙軌》，搭檔新生代男演員何與，該劇由台灣導演于中中執導，聚焦現代愛情與個人成長。虞書欣飾演的「姜暮」造型多變，從騎重機摩托車的酷女孩到身穿婚紗的浪漫新娘，角色反差強烈，吸引網友熱烈討論。預告中她情緒飽滿的哭戲也引發高度共鳴，被讚「又美又破碎」。虞書欣形容該劇風格融合《放羊的星星》與《自星星的你》，是一部甜虐交織的都市愛情劇。

【相關圖輯】雁回時｜7部必看大女主逆襲陸劇推薦：墨雨雲間/九重紫/國色芳華（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

《好一個乖乖女》、《炙愛難逃》表現亮眼

除了深耕長劇領域，愛奇藝在微劇市場也展現領先優勢，目前平台備片量已突破萬部，並與95%以上的頂尖創作團隊建立合作。透過多元計畫推進微劇的題材與品質升級，近期上線的《好一個乖乖女》、《炙愛難逃》在愛奇藝國際版表現亮眼，成功帶動主演柯淳、王凱沐的討論度與人氣，讓新生代演員在短劇敘事中嶄露頭角、快速圈粉。

延伸閱讀：

永別了！中山美穗告別式萬人送別 最美容顏永留心中

「眾量級」家寧移送新北檢畫面曝光 表情木然不發一語

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】