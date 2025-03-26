Disney+陸劇《簪中錄》突然開播？一男星頂替吳亦凡夥楊紫上陣

陸劇《簪中錄》（青簪行）陷換角風波後終於要在Disney+上架！由「古裝收視女王」楊紫與實力派男星彭冠英領銜主演，劇情圍繞在「大唐第一女神探」展開一系列懸疑破案，感情線也令人動容，讓許多網友敲碗期待：「望眼欲穿！」



陸劇《簪中錄》（青簪行）陷換角風波後終於要在Disney+上架！（《簪中錄》劇照）

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《簪中錄》2019年開拍後命運多舛，原定男主角吳亦凡因故換角，改由彭冠英接演。除了男女主角顏值與演技皆在線之外，緊湊跌宕的劇情也是一大看點，集懸疑、推理於一身，同時穿插動人的感情線，令觀眾十分期待。

值得一提的是，除了《簪中錄》外，Disney+的陸劇宇宙還有諸多爆款佳作，包括《大奉打更人》、《慶餘年》、《如懿傳》等，題材涵蓋古裝懸疑、玄幻武俠及宮廷權謀，類型豐富多元。

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此外，Disney+的內容還橫跨Marvel、彼思、迪士尼、日韓劇等，近期即將上架的還有韓劇《狂醫魔徒》（Hyper Knife）、Marvel新作《夜魔俠：重生》（Daredevil: Born Again）、日劇《噬亡村》第2季、動畫《魔海奇緣2》（Moana 2），以及真人版《獅子王：木法沙》（Mufasa: The Lion King）等。據悉，《魔海奇緣2》在票房上已狂掃3.86億美元。

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