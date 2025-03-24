「陸劇一線男星」把粉絲信丟出車窗！　畫面瘋傳惹眾怒：抵制他

許多追星族不想錯過見偶像一面的機會，只要有公開活動或行程，一定親自前往、將小禮物和信件送到偶像手裡，以行動支持偶像。



內地日前卻傳出，憑藉電視劇《狂飆》爆紅的48歲男演員張頌文，竟在收到粉絲信後丟出窗外，瞬間惹怒網友：

真把自己當一回事了！

憑藉電視劇《狂飆》爆紅的48歲男演員張頌文（微博圖片）

憑藉電視劇《狂飆》爆紅的48歲男演員張頌文（微博圖片）

憑藉電視劇《狂飆》爆紅的48歲男演員張頌文（微博圖片）

張頌文把粉絲信全丟出車窗的畫面惹怒網民 點圖放大瀏覽：

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微博娛樂博主「荷蘭豆本豆豆荷」今（24）日發文，貼出一名目擊者的說法，事件發生在昨日，不少張頌文的粉絲在門口等待他下班，現場秩序混亂，張頌文因此顯得不悅。直到今日上午，再度有粉絲現身劇組門口，儘管張頌文有打開車窗，但卻表情冷漠、不願伸手接粉絲給的信，最後還把粉絲的信全都扔出車窗外。

畫面中清楚可見，張頌文乘坐黑色保母車，開著車窗、未停下向粉絲打招呼，一名女粉絲見狀立刻追車，並把要給張頌文的信丟進車裡，下一秒卻被張頌文直接丟棄路邊。「張頌文把粉絲的信扔出車窗」瞬間登上微博熱搜榜，有知情人士透露，該女粉絲為長期騷擾張頌文的私生飯，截至目前為止，張頌文以及其團隊未對事件公開回應。

張頌文挨轟不尊重粉絲，網友們紛紛表示：

「演都不演了，人品差沒擔當」

「這樣的人追他幹嘛？粉絲快跑吧」

「大家都抵制他的劇好嗎？」



也有網友反駁：

「怎感覺丟得好？隨便往人家車窗裡丟東西誰不害怕，那麼重那麼大一個東西看著也不像信，誰知道萬一塞了什麼東西」

「雖然不追星，但我也覺得這女的挺冒犯的」

「粉絲這樣真的好煩啊！有種道德綁架的感覺」



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