陸劇《無憂渡》賣點及爭議懶人包　任嘉倫宋祖兒重現《聊齋》精髓

《無憂渡》是由愛奇藝出品，林玉芬擔任總導演，趙娜擔任編劇，任嘉倫、宋祖兒領銜主演的聊齋單元古裝劇，於2025年4月12日在愛奇藝播出 。



該劇改編自半明半寐的小說《半夏》，講述了神秘的捉妖師久宣夜（任嘉倫 飾）與少女段半夏（宋祖兒 飾）在人妖共存的世界中共同歷經奇情懸案，最終揭開兩人身世之謎，併發展出一段浪漫愛情的奇幻故事。

任嘉倫、宋祖兒領銜主演的聊齋單元古裝劇《無憂渡》。（《無憂渡》劇照）

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《無憂渡》數據分析

作為一部空降劇，《無憂渡》零幀起手，在沒有前期預熱的情況下，3天熱度值就達到9000以上，是2025年愛奇藝最快破9000的劇集。雲合數據也顯示其熱播飆升迅速，從首日市佔率5.6%到次日的13.8%，直接登頂。隨後幾天也是持續霸榜，最高飆升至22.3%。

截至4月20日晚，《無憂渡》的愛奇藝站內最高熱度值為9575，距離破萬僅有一步之遙。全網累計熱搜話題941個，其中微博熱搜榜105個、上升榜187個、娛樂話題榜150個。不斷增加的廣告也能看出這部劇的熱度。從最初的「裸播」到第三天開始出現彈跳式廣告，目前已有拉芳、百歲山、王小鹵等多個品牌投放。

《無憂渡》的愛奇藝站內最高熱度值為9575，距離破萬僅有一步之遙。（截圖）

從百度指數提供的人群畫像來看，《無憂渡》的主力觀眾為女性，接近80%；觀眾年齡段主要集中在20-39歲之間，以30-39歲這一區間的人數最多，佔比為39.45%。豆瓣目前尚未開分，在短評區的14000多條短評中，爭議主要集中在男女主演技、原生臺詞方面，而懸疑感、劇情節奏等方面的正面評價較多。

整體而言，《無憂渡》作為一部古裝懸疑劇，將愛情、懸疑、志怪等多種元素調配到一起，以單元劇形式跟觀眾見面，新鮮感和話題度都不缺，牢牢吸引住了作為基本盤的女性觀眾。風格鮮明，有視覺奇觀，也不缺觀念表達，算是市面上的稀缺品。

從百度指數提供的人群畫像來看，《無憂渡》的主力觀眾為女性，接近80%。（截圖）

《無憂渡》觀眾回饋

劇集市場上已許久不見志怪題材，《無憂渡》的出現讓市場久旱逢甘霖。林玉芬導演穩定發揮，審美線上，讓志怪故事重新煥發了生機。作為近期最熱的劇集，它收穫了大量好評。但也有一些瑕疵，部份單元案件故事單薄，敘事時常拖遝，導致觀感時好時壞。

《無憂渡》賣點與好評

1、單元故事+奇幻+志怪+中式恐怖，氛圍拉滿。

看劇之前會以為是愛情劇，沒想到是以單元案件的形式講志怪奇幻故事。志怪味很濃，「有《聊齋》味」，既有《聊齋》的古典核心，又以現代視角解構了傳統善惡觀。黑夜山路紅轎子，山神結婚的情節，中式恐怖氛圍拉滿。雖為志怪世界，但捉妖打戲是拳腳上手，而不是「法術對轟」，讓劇集更貼地。

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2、林玉芬導演審美佳，鏡頭語言很美，置景、服化道製作精良。

《無憂渡》有古早古偶的感覺，鏡頭語言很美，踏實平靜，張弛有度；服化道方面，是寫實古樸派。捉妖師們風餐露宿，衣著樸素，有落地感。配樂很棒，營造中式氛圍功力強，不少觀眾評價是「今年看過最舒服的古偶」。

3、劇情副本很有意思，副本中的人物有血有肉，值得回味。

單元案件中的人物令觀眾印象深刻，比如「九命大仙」，實際上是笨蛋小貓；木偶妖鳳伍娘（張子鑫 飾）行為舉止中詭異的無辜感、肢體的鈍感，令人不寒而慄。

《無憂渡》爭議點

1、節奏拿捏不夠到位，導致劇情推進流於平淡。

整部劇「一會好看一會不好看」，每當快到劇情高潮時，文戲過多，影響情緒表達；恐怖氣氛要推上去時，很快就沒了，戛然而止，抑揚頓挫、高低錯落幾乎沒有。每集劇情容量有限，尤其第一單元劇情鋪墊過多，人面鴞很容易就被搞定了，給人以虎頭蛇尾的感覺。

任嘉倫（微博@任嘉倫Allen）

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2、演員的表現參差不齊，男女主CP感也偏弱，「演技充滿了班味兒」。

《無憂渡》小作文

忠犬七公／看好劇，說真話

「內容為王的鐵律依舊不過時」



從類型上劃分，《無憂渡》應該歸入志怪劇一類，濃濃的「聊齋感」是這部劇給人最直觀的感受。人類與妖魔鬼怪和諧相處，隨著劇情的展開又帶著著些許恐怖，像山神結婚時的漆黑面具，從鏡子裡伸出遞過來碧玉梨的手……這些極具視覺衝擊力的鏡頭，都深得中式恐怖的三昧。更重要的是，《無憂渡》會在每個單元接近結尾時抖出一個讓觀眾細思極恐的真相。

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比如在第二單元裡，舞姬季離在情感上背叛了「鏡妖」，最後甚至想要殺掉他。可「鏡妖」一句「你以為這是你第一次想要殺我？」，讓故事陷入了多重迴圈的境地。最後多個時空的季離一起手持剪刀，合力刺向「鏡妖」後回頭凝視的一幕，絕對是今年螢屏上最令人冷汗直流的畫面。光嚇人還不足以吸引觀眾，還得有愛情來調劑。

劇裡感情線的鋪陳相當克制，比起乾柴烈火，細水長流無疑更有打動人心的魅力。其實男主角的原聲臺詞還是有點「勸退」感的，但是女主角的顏值和不疾不徐的敘事節奏又把觀眾拉了回來。隨著觀眾的注意力逐漸被故事吸引，竟然也能嗑起CP，可見內容為王的鐵律依舊不過時。

《無憂渡》沒有糾纏人和妖之間的愛恨糾葛，而是把立意放在人身上，借著妖來寫刻畫人的愛、恨、嗔、癡。

在目前播出的三個單元裡，第一個單元起到引子作用。人面鴞作為首個登場的妖害人無數，最後竟也會因為愛情而收起殺心，想去過人間煙火的日子。有觀眾吐槽妖也「戀愛腦」，但更多觀眾看到的卻是人與妖之間相愛的艱難，差距太大的愛情終究難成正果。

第二單元的碧玉梨迷案，年老色衰的舞姬季離因為對保持美貌的渴望，召喚出了「鏡妖」，最終卻被它困住。看來人對欲望的無限追逐，最終將會反噬自身。觀眾能從中看到紅顏易老的感慨，也理解季離行事的邏輯和動機。哪怕在美顏與濾鏡成為標配的今天，誰又能抵抗永葆青春美麗的誘惑呢？

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第三單元的傀儡生心，最複雜也最精巧。被製造出來的傀儡在擁有了意識之後憎恨創造自己的父親，而無意間被救下的「貓妖」卻執著於報恩。一愛一恨恰成對照，更像一則警世寓言：人應該珍視身邊那些可貴的陪伴，而不是把注意力留給那些一時空虛產生的妄念。

從以上三個單元的構思和完成度來看，環環相扣，在主線推進的基礎上，支線也有放飛的自由，做到了自圓其說，傳遞給觀眾一些有價值的思考。這正是中國傳統志怪文學的一貫價值取向，是寫鬼寫妖，更是刺貪刺虐。不知後續單元又能帶來怎樣的驚喜，我個人的期待值還是挺高的。

橙柚青／影視劇文化觀察員

「古偶該搞「文藝復興」了」

「都是同行襯托得好！」



很多年前，郭德綱在相聲作品中留下了這句調侃；很多年後，這句話成為了中國劇顛撲不破的鐵律。《無憂渡》的熱播，是一種中國劇特有的創作相對論：不是林玉芬變好了，而是同行們變差了，於是這部劇的「過時」反倒成了某種先進。

最明顯的就是，比起「有什麼」來，《無憂渡》更值得表揚的「沒有什麼」：沒有二十分鐘來一次的高能反轉、沒有每集都要抖金句的大女主，也沒有八倍速相愛相殺的CP。

而《無憂渡》有的是什麼呢？酷似《仙劍一》和《仙劍三》的成長型主角、娓娓道來的感情線和極易讓人回想起早期唐人劇的質樸畫風。整部劇給人的觀劇感受，恰似每集的章回體名稱，很有幾分返璞歸真的意味。

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近年但凡有點熱度的古裝劇，都有粉絲為其二創「仙三版片頭」。看了這麼多版，《無憂渡》的味兒是最正的。大膽暴言一句，《無憂渡》應該改名《仙劍七》，也算是給去年成績不佳的仙劍IP找回幾分薄面。去年兩部仙劍續作繼承了「仙劍」的名字，但《無憂渡》卻繼承了「仙劍」的精神。

已經完結的三個單元中，「鴞吟」、「回春」、「換命」分別對應「愛」、「貪」、「嗔」三個主題，有情皆孽、無人不冤。最後的故事線收攏於「小人物成大義」的成長敘事，又暗含「魔非魔，道非道，善惡在人心」的哲學思辨。

當前的創作環境下，踏實講故事實在是一個太過稀缺的閃光點了。於是對比之下，部份特效粗糙、故事邏輯不夠嚴密便成了《無憂渡》可以被原諒的缺點。如果這部劇是在三年前開播，未必會取得這樣的效果。只有當觀眾被同質化古偶狂轟濫炸過幾輪後，《無憂渡》的傳統保守才會變成「清新脫俗」。

古偶劇作為中國影視的特色品類，爆款率最高、套路化也最嚴重，發展到今天的確已有不少「沉屙宿疾」。近年不少古裝愛情劇從立項到宣發都在努力和「古偶」脫鉤，就是想和消耗觀眾耐心的低質內容劃清界線。

然而，剝離標籤並不能真正解決創作困境——定位看似創新了，內容卻在原地踏步。《無憂渡》的出現提醒了創作者，除了向短劇這樣的新興事物要解法，古偶也可以適時地回首「來時路」。

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