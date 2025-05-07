2025年Q2陸劇推薦：劉詩詩馬德鐘《淮水竹亭》任嘉倫《無憂渡》

2025年第二季陸劇戰場依然熱鬧非凡，當中不乏許多小說改編的強檔作品，不僅滿足原著粉的期待，也吸引大批網友再掀追劇熱潮。從古裝玄幻劇到仙俠劇，不只故事題材多元，連演員陣容更是一線卡司齊聚。其中，由劉詩詩和張雲龍領銜主演的《淮水竹亭》可說是未播先火，在網路上的討論度始終居高不下；而《無憂渡》與《念無雙》更是有過之而無不及，在《網路溫度計DailyView》的陸劇口碑排行榜中，分別名列月榜第一名和第四名，人氣之高可見一斑。還在鬧劇荒的你，絕對要把這三部追起來！



劉詩詩和張雲龍領銜主演的《淮水竹亭》可說是未播先紅。（《淮水竹亭》劇照）

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《淮水竹亭》

近日開播的《淮水竹亭》改編自庹小新漫畫《狐妖小紅娘·竹業篇》，劇情講述在人妖勢如水火的局勢下，身為東方世家千金的東方淮竹（劉詩詩 飾），與出身道門霸主家族的王權弘業（張雲龍 飾）因緣邂逅，其後便展開一場跨越種族的宿命虐戀。劇中高虐美學與多線群像，被劇迷譽為是今年最值得期待的古裝鉅作之一，未演先轟動，預約量更是衝破400萬大關，聲勢相當驚人！

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除了劇情精彩可期外，演員陣容更是一大亮點。不只找來劉詩詩和張雲龍兩位大咖擔任主角，連配角群也堪稱是頂流陣容，像是丁禹兮、侯明昊、章若楠、彭小苒、沈月等黃金卡司。該劇於2023年煞科，當時多位配角尚未爆紅，如今全數躍升為一線明星，可謂「神預測式選角」，這也為《淮水竹亭》增添更多亮點與討論度。

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《念無雙》

《念無雙》改編自十四郎的網絡小說《天下無雙》，該劇是唐嫣自《燕雲台》後睽違5年的古裝回歸之作，因此開播消息一出便引發粉絲高度關注。故事講述神女姬譚音（唐嫣 飾）為取回神之左手而下凡，肩負刺殺有狐族大祭司源仲（劉學義 飾）的任務，然而隨著真相層層揭露，無雙發現該事另有隱情，在追查真相的同時，她與源仲逐漸互生情愫，最後攜手拯救了世界，為三界恢復和平與秩序。值得一提的是，該劇的服化道引發網友熱議，部份網友認為造型質感略顯不足，拖垮了唐嫣與劉學義的整體氣場與顏值；但也有不少人持相反觀點，讚賞其服裝設計精緻華美，成功烘托出唐嫣所飾神女的非凡氣質，甚至大讚為「古裝仙俠劇天花板」，評價相當兩極化。

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《無憂渡》

由任嘉倫、宋祖兒主演的古裝奇幻陸劇《無憂渡》於四月中空降開播，該劇改編自半明半寐的小說《半夏：月下燈黑，夜幕降臨第五百紀事》，由仙俠美男任嘉倫搭檔流量小花宋祖兒，兩人詮釋一段神秘捉妖師與陰陽眼少女的冒險故事，並以單元劇展開，融合志怪與懸疑元素，頗有文學巨著《聊齋》的風格與味道。

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雖然《無憂渡》一開播就以獨樹一幟的劇情風格引爆全網，收視率與討論熱度始終居高不下，但卻在近日收官時逆轉口碑，不少觀眾對結局的劇情與安排感到相當錯愕，虐戀結局在網路上引發論戰：

「本來想棄最後還是看完，結局真的是最大敗筆」

「這部戲真的超好看，雖然結局很讓人難過」

「無憂渡真的是精品，因為結局而放棄很可惜。」



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