《噓國王在冬眠》接捧《難哄》殺入Netflix　兩套陸劇有1個共通點

白敬亭、章若楠主演的陸劇《難哄》播出後爆紅，17日迎來大結局，讓許多劇迷不捨，不過馬上又有新劇討論度竄升，就是由虞書欣、林一《噓，國王在冬眠》，上架8天已經登上Netflix台灣排行榜第三名，僅落後大勢韓劇《苦盡柑來遇見你》和《難哄》，後勢看漲！



由虞書欣、林一《噓，國王在冬眠》，上架8天已經登上Netflix台灣排行榜第三名。（《噓，國王在冬眠》劇照）

【圖輯】點圖放大看更多《噓，國王在冬眠》劇照👇👇👇

+ 18

虞書欣藉《蒼蘭訣》晉升頂流女星

29歲虞書欣憑藉陸劇《蒼蘭訣》中「小蘭花」一角知名度大開，晉升頂流女星，在《噓，國王在冬眠》中演出漫畫家「衛枝」，創作過程被誣陷，導致喪失版權和筆名，低潮之際被一段滑雪影片激勵，決定以滑雪選手為題創作，與好友相約到練習滑雪，因此邂逅林一飾演的滑雪教練「單崇」，開啟了兩人的浪漫故事。

虞書欣憑陸劇《蒼蘭訣》晉升頂流女星。（《蒼蘭訣》劇照）

【相關圖輯】10部最佳小說改編陸劇推薦《蒼蘭訣》《陳情令》都輸畀一套神劇（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

林一《玫瑰故事》飾演飛行員成功圈粉

26歲的林一近年作品不斷，在《玫瑰故事》中演出帥氣飛行員「何西」圈粉無數，換上滑雪裝備仍魅力十足，戲裡他本是滑雪選手，因為家中變故、自己受傷，轉行成教練，遇上虞書欣後，雙方在彼此身上得到慰藉、重拾初心，雪地浪漫的戀愛場景，充滿粉紅泡泡，虞書欣、林一劇中甜蜜，戲外也超努力「營業」，為了宣傳該劇在陸綜《你好，星期六》帶來火辣雙人舞〈 Trouble Maker〉，讓粉絲瘋狂，嗨喊：

「被這樣的甜蜜氛圍吸引了好心動」

「簡直了CP感無敵」

「再看一次還是好激動」。



【相關圖輯】6套陸劇認識新一代陸劇女神虞書欣：蒼蘭訣、雲之羽、下一站是幸福…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

《噓，國王在冬眠》與《難哄》導演同樣來自台灣

事實上，兩人先前就曾在節目《超有趣滑雪大會》中一起滑雪，也讓這次合作更有帶入感，值得一提的是，《噓，國王在冬眠》的導演李青蓉，和執導《難哄》的瞿友寧一樣來自台灣，李青蓉先前的作品《偷偷藏不住》仍是許多人心中的神劇，兩人都非常擅長營造唯美氛圍，《噓，國王在冬眠》共23集，目前Netflix已上架15集，20日再上架2集，坐上排行榜冠軍指日可待。

【相關圖輯】Netflix公佈2025華語劇片單：王星越《五福臨門》舒淇《回魂計》…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

延伸閱讀：

交通新制4/1上路！快速道路「做這件事」秒噴2萬4再吊照

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】