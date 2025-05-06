李佳芯爆母親節為媽咪送上驚喜 對方兩年後歸還放冷語：話我冇心
撰文：吳子生
出版：更新：
李佳芯（Ali)今日（6/5）現身觀塘出席母親節活動。Ali接受《香港01》訪問時透露，每逢母親節都會全家人聚首一堂，準備美食為母親慶祝：「母親節通常都有Party，我哋會去婆婆屋企，每個屋企都會整定啲嘢食去婆婆度，變咗會有好多媽媽一齊過，係好熱鬧。」
被到會否可送小禮物給母親？Ali笑言：「唔可以送小禮物，以往細個嘅時候累積咗好多經驗，送過好多禮物，最終媽咪佢係覺得唔實用，變咗而家我係直接俾現金佢去買佢自己鍾意嘅嘢仲好。」
Ali續說：「試過有一年真係好忙，嗰陣時日以繼夜咁開工冇現金喺手，於是我就俾咗張5位數嘅支票俾佢，叫佢去銀行對就得。點知兩年之後，媽咪就俾返支票俾我，話佢唔要俾返我。我就問佢仲咩唔要，佢就話我冇心。自從嗰年之後，我就知道要實際，同埋有心思，有心意。最好將現金放喺紅包度，再喺背後寫祝福語，咁佢就會收貨。」
中年好聲音3｜丁丁「姜濤灣」出事 立即驚青同無綫認錯中年好聲音3｜趙浚承被指靠「明星足球隊」晉級7強 10字反擊網民沈宗賢大爆「渣男」鄭梓浩同無綫未解約：群組仲見到佢中年好聲音3｜黃博成大熱感壓力唔敢睇報道 曾靠聽一個節目抒壓前港姐亞軍李明慧遭老公持刀恐嚇今開庭 加控襲擊罪以8字回應港姐2025｜何小慧唔覺合約有問題：好多人入嚟都係攞流量梁超怡反感被封「阿Sa情敵」 大爆同石恆聰真正關係