李佳芯爆母親節為媽咪送上驚喜 對方兩年後歸還放冷語：話我冇心

李佳芯（Ali)今日（6/5）現身觀塘出席母親節活動。Ali接受《香港01》訪問時透露，每逢母親節都會全家人聚首一堂，準備美食為母親慶祝：「母親節通常都有Party，我哋會去婆婆屋企，每個屋企都會整定啲嘢食去婆婆度，變咗會有好多媽媽一齊過，係好熱鬧。」

被到會否可送小禮物給母親？Ali笑言：「唔可以送小禮物，以往細個嘅時候累積咗好多經驗，送過好多禮物，最終媽咪佢係覺得唔實用，變咗而家我係直接俾現金佢去買佢自己鍾意嘅嘢仲好。」

李佳芯今日出席母親節活動。（葉志明攝）

Ali續說：「試過有一年真係好忙，嗰陣時日以繼夜咁開工冇現金喺手，於是我就俾咗張5位數嘅支票俾佢，叫佢去銀行對就得。點知兩年之後，媽咪就俾返支票俾我，話佢唔要俾返我。我就問佢仲咩唔要，佢就話我冇心。自從嗰年之後，我就知道要實際，同埋有心思，有心意。最好將現金放喺紅包度，再喺背後寫祝福語，咁佢就會收貨。」