虛擬情人｜朱敏瀚14年樣貌身形變化成焦點 網民錯指與李司棋有緣

《虛擬情人》，近日劇情講到Adam因為程式漏洞走出虛擬世界為鐵粉客戶排難解紛；為了配合宣傳，飾演Adam的朱仔在真‧現實世界找來六位藝人好友接受名為「Adam Challenge」的貼心服務，無論目標好友藝人要求甚麼，Adam都使命必達！昨晚（5日）「Adam Challenge」頭炮「朱朋好友」周嘉洛登場，二人大玩玩味十足的操Gym任務，相當搞笑。

但好快鏡頭一轉就變咗朱仔喺度操。

朱仔先復刻《虛擬情人》中的經典對白：「Hello嘉洛，我係你嘅Adam，有咩可以幫到你？」揭開序幕，之後嘉洛即貫徹搗蛋本色大叫：「操爆我！」起初，Adam十分認真教嘉洛仔舉啞鈴兼做引體上升，不過嘉洛仔很快便由得心應手變成雞手鴨腳。未幾鏡頭一轉，喪操的人竟由嘉洛仔變成朱仔，回復「自由」兼一身輕的嘉洛仔則拿出手機為Adam留倩影兼大叫「Good Adam」、「Thank you Adam」，既搞笑又有Hehe感，難怪獲網民留言指「過於曖昩」。

Adam Challenge嘅頭炮嘉賓係周嘉洛。

對於這對《痞子》系列好拍檔合體搞笑操Gym，不少藝人紛紛留言讚好，《虛擬情人》女主角王敏奕留言笑指：「That POV」，而出名與朱仔友好的張振朗則醋味十足留言：「你哋操得開心咪好咯！」被網民取笑「呷醋」之餘，更有大批網民留言期待張振朗成為下一位「Adam Challenge」用戶：「下一個必須係張振朗」，另外《痞子無間道》的阿強（JW）及小玲（陳瀅）亦是網民期待的Adam用家，到底網民期待的「目標藝人用戶」最終會否接受Challenge，敬請緊貼朱仔社交網。

另昨晚無綫深夜檔重播劇集《真相》，朱敏瀚碰巧是第一個單元個案的主角！劇集一出，網絡即有網民熱議朱仔十四年間的外貌變化，除指朱仔大隻了不少外，還讚他愈來愈有男人味：「Adam十四年後，愈來愈Man了」，又笑朱仔14年前的眉毛太粗。另劇中朱仔與李司棋飾演「苦命母子」，並因而引爆網民「回憶殺」，並錯重點指朱仔與司棋姐相當有緣：「他在《巨輪》演過陳展鵬年輕版，演他母親的也是李司棋」。

Adam劇照。