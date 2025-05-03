藝人秦翊洺（Tony）日前光顧知名的香港牛腩麵餐廳「九記牛腩」，期間進行拍攝當前美食，餐廳老闆突然現身要求查看拍攝內容，並提醒：「唔好影我啊！」秦翊洺回答：「冇影你。」老闆續說：「下次你哋影嘢問吓人哋俾唔俾你拍先，唔係話你哋鍾意拍就拍㗎，知唔知呀？」秦翊洺反駁拍攝屬私人事，老闆則指不允許在店內拍攝，「你要問過我哋俾唔俾你拍先，知道嗎？唔係話你鍾意拍就拍㗎，你嚟食嘢㗎咋！」

老闆提醒秦翊洺店內不准拍攝。（小紅書）

老闆要求刪片，並聲言已報警。秦翊洺憤而結帳離去，在門口被老闆阻撓，雙方發生肢體衝突，最後秦翊洺等了5分鐘警察仍未到便離開。秦翊洺在片尾指：「就係因為香港有好多咁嘅餐廳，搞到好多遊客嚟咗一次唔想再嚟第二次。」事件在網上惹起熱議。

秦翊洺離去時被阻撓。產生肢體衝突。（小紅書）

谷婭溦今日（3/5）以評審身份現身電視城出席無綫全新歌唱比賽節目《聲秀》海選面試，就上述事件表態：「我尋晚都有睇到新聞，我覺得好慘，而我今日都有同啲朋友分享，我就覺得今時今日嘅香港，大家都應該一齊去努力，我哋應該宣揚多啲正能量，唔好成日都有啲咁負面嘅事，同埋我覺得要勇於承認自己嘅問題同去改進，咁樣先係勇者。」

《愛回家》演員光顧九記牛腩拍攝起衝突 過來人谷婭溦17字力撐。（葉志明攝）

谷婭溦前年親身到旺角人氣茶餐廳拍片品嚐地道美食，過程中卻被店員用粗口問候，並阻止拍攝，雙方發生口角。事後谷婭溦將相關影片公開後，點評侍應「態度差」，事件引起網上熱議。