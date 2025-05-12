Dear Jane紅館萬人『企起身』大合唱香港人的廿年情書！

成軍二十載樂隊Dear Jane全晚震裂紅館，昨晚於紅磡體育館盛大展開《道地極品解茶系列呈獻 Dearest Dear Jane Live 2025》四場演唱會序幕。四位成員黃天翱（Tim）、翁厚樑（Howie）、伍漢邦（Jackal）及黎俊華（Nice）以音樂回饋樂迷二十年不離不棄的支持，首場演出座無虛席，全場觀眾從開場到安可全程沸騰，見證這支本土樂隊的熱血里程碑。

二十年情懷開場 全場大合唱掀回憶殺

演唱會以《浮床》揭開序幕，Tim以歌詞「多謝你，伴我惶恐歲月中漂盪」道盡對樂迷的感激，緊接《多謝你自己》更將氣氛推向高潮，歌詞「留十秒好好多謝最初的自己」呼應樂隊廿年堅持，引發現場共鳴。隨後《最後一間唱片舖》《人類不宜飛行》《銀河修理員》等金曲連發，觀眾幾乎全程站立，揮舞手機燈海並齊聲跟唱，歡呼、納喊、笑聲，掌聲，合唱聲，。

成軍二十載樂隊Dear Jane全晚震裂紅館，昨晚於紅磡體育館盛大展開《道地極品解茶系列呈獻 Dearest Dear Jane Live 2025》四場演唱會序幕。

母親節開騷不忘對父母親致敬

適逢昨晚是母親節，鼓手Nice突然「轉行」擔任主唱，向台下觀眾高喊「媽咪我愛你」，Tim及Jackal也跟台下家人打招呼，大叫「媽咪 我愛你」，Howie更感性表示：「有些媽媽已不在身邊，但家人的愛永遠同在」，溫馨場面令全場動容。此外，成員大玩「交換樂器」環節，展現默契之外的幽默魅力，Howie更笑稱：「這Dear Jane 的演唱會傳統，二十年點會冇？！哈哈！」Tim的太太楊洛婷帶同一對子女捧場，最搞笑是兒子Tristan帶着玩具小結他於台下，整晚不停跟著爸爸瘋狂彈奏，又跳又叫，非常搶鏡，現場歌迷都大讚Tristan好可愛又有型又有台風，彈得似模似樣、台風仲勁過Daddy，又笑指Dear Jane有多位新成員！

演唱會中場，Dear Jane 用大會鏡頭捕捉現場歌迷情侶，被鏡頭帶到螢光幕上的歌迷，都大方馬上嘴嘴伴侶，作為觀眾的好友 Anson Lo 對Dear Jane 觀眾這麼熱情大方，蔚為奇觀，不停O嘴大笑。

巨星好友力挺 經典MV主角重聚

首場嘉賓星光熠熠，包括MIRROR成員Anson Lo、林盛斌（Bob）一家、少爺占，以及《哀的美敦書》《人類不宜飛行》《銀河修理員》等經典MV主角陳健朗、柯煒林、程人富，阿冰等現身支持。

粉絲應援超狂 薯片炸雞攻陷後台

場外應援同樣熱烈，Dear Jane拜神儀式已吸引數百粉絲圍觀，成員更親民合照互動。後台被粉絲禮物「淹沒」，包括四位成員肖像包裝的限定版薯片、炸雞、漢堡包，以及星空感應Postcard、巨型橫額等，Tim笑言：「未開騷已食到變豬扒！」更逐一試吃後帶回化妝間與隊友分享。

廿九首金曲貫穿青春 安可曲獻未來承諾

演唱會近三小時演出後，以《二十年後的歌》及《聖馬力諾之心》畫下句點，Dear Jane 這二十年最珍貴的禮物，是歌迷讓他們的作品成為大家人生的配樂，演唱會尾聲，四子向觀眾深深鞠躬，全場淚光與歡呼交織，為首晚寫下完美註腳。