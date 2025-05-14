小S懷緬大S遭網民質疑「為復出鋪路」陶晶瑩怒斥：她根本不需要！

大S（徐熙媛）流感併發肺炎過世，享年48歲，因即將滿百日，小S（徐熙娣）9日罕見發文，曬出與姊姊大S緊握著手的照片寫下，「珊，接下來我得真的振作起來了」，號召大眾一同懷緬大S。沒想到，卻出現有心人解讀，小S是在為復出鋪路，台灣藝人陶晶瑩也忍不住發聲、力撐小S：「她根本不需要！」



有網友認為，小S發起緬懷大S活動，實際上是在為自己的復出鋪路。（《康熙來了》節目畫面）

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台灣資深媒體人吳小帽12日在《陶色新聞》中提到，有網友認為，小S發起緬懷大S活動，實際上是在為自己的復出鋪路；一旁的陶晶瑩聽完，立刻抬頭、瞪大雙眼，表情相當震驚，邊搖頭邊說，「根本不需要鋪路」，而吳小帽也無奈的苦笑了一下。

吳小帽接著說，以節目《小姐不熙娣》收視率為例，小S根本不需要這樣，陶晶瑩也頻頻讚同，並提到無人不曉的經典《康熙來了》、《娛樂百分百》等，儘管已過去好多年，仍是網友熱議的話題。吳小帽補充，以小S的人氣及圈中地位：

「她需要嗎？」



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此外，小S好友、台北101董座賈永婕，在面對網友的質疑聲浪，也高EQ回應，「小S一定會復出的，因為有你們的鼓勵，還有眾人的期待」。陶晶瑩則誇讚賈永婕，很擅長「對付」酸民：

「她的回答真的都非常高EQ。」



小S（徐熙娣）9日罕見發文悼念大S。（截圖）

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