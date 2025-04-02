大S離世　前夫汪小菲將於這天擺酒娶新老婆　吳宗憲收喜帖拒出席

大S離世一個多月後，終於在3月15日在金寶山墓地安葬，而前夫汪小菲原訂要在5月舉辦的婚禮，也會如期舉行，現在更被爆出日期就訂在5月17日，吳宗憲也有收到喜帖，不過恐因太忙無法現身參加婚禮。



汪小菲與新歡Mandy（馬筱梅）原訂在5月舉辦的婚禮，會如期舉行。（微博截圖）

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據「三立新聞網」報導，吳宗憲證實有收到汪小菲的喜帖，但不會參加，因為時間太少，還沒有規劃，是否會請人代送禮金，對此則沒有回覆。

汪小菲與Mandy（馬筱梅）在2024年5月27日於上海登記結婚，之後就計畫要在今年辦婚禮，但2月碰上前妻大S驟逝，一度傳出婚禮恐卡關，但現在則會照常舉行。據「鏡週刊」報導，汪小菲與Mandy的婚禮會在北京舉辦，友人透露婚禮的地點會選在四合院類型的酒店中，算是小型的家宴，兩個孩子也可能會出席。

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