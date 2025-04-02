大S離世 前夫汪小菲將於這天擺酒娶新老婆 吳宗憲收喜帖拒出席
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
大S離世一個多月後，終於在3月15日在金寶山墓地安葬，而前夫汪小菲原訂要在5月舉辦的婚禮，也會如期舉行，現在更被爆出日期就訂在5月17日，吳宗憲也有收到喜帖，不過恐因太忙無法現身參加婚禮。
【圖輯】點圖放大看更多Mandy（馬筱梅）照片👇👇👇
+13
據「三立新聞網」報導，吳宗憲證實有收到汪小菲的喜帖，但不會參加，因為時間太少，還沒有規劃，是否會請人代送禮金，對此則沒有回覆。
汪小菲與Mandy（馬筱梅）在2024年5月27日於上海登記結婚，之後就計畫要在今年辦婚禮，但2月碰上前妻大S驟逝，一度傳出婚禮恐卡關，但現在則會照常舉行。據「鏡週刊」報導，汪小菲與Mandy的婚禮會在北京舉辦，友人透露婚禮的地點會選在四合院類型的酒店中，算是小型的家宴，兩個孩子也可能會出席。
【相關圖輯】方大同大S去世 逾10位名人2025年兩個月內離世 最年輕是「她」（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+8
大S病逝後S媽向汪小菲討750萬？對話圖流出 意外曝大S臨終遺願汪小菲被爆「大S死後1日」半夜打電話失控狂罵S媽 親友感難接受大S豪宅恐被法拍 子女搬至汪小菲租住處 監護權亦轉移至前夫大S遺產已分好 與汪小菲官司內幕曝 S媽發聲指：他是騙子我是傻傳大S被汪小菲拖累經濟狀況 S媽悲憤為亡女開戰 前夫將抵台爭產
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】