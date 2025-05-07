大S離世近百日　具俊曄仍留台灣原因曝光　親友：他每天都很煎熬

大S離世即將滿百日，而具俊曄至今還留在台灣，未能走出喪妻之痛，他透露還留在台灣的原因，讓人聽了為之鼻酸。



具俊曄昔日得知大S離婚後飛抵台灣與舊愛復合再婚，然而結婚快要3週年之際卻天人永隔，回看過往畫面更讓人心碎。（Youtube@MBCentertainment）

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據台媒「壹蘋」報導，11日的母親節剛好是大S逝世百日，除了S媽仍難以走出喪女之痛，小S也搬到娘家陪伴母親，而S家的親友也會關心具俊曄的情況，並傳訊息告知「若有任何需要，都可以聯絡」，具俊曄則回應，現在每一天都很難熬，但他會盡力撐下去。S家的親友詢問具俊曄為何還留在台灣，他則是悲痛表示，目前還無法離開台灣，因為還想要與大S待在同一片天空下。

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大S離世後骨灰安葬在金寶山，具俊曄經常會上山去看大S，這也許是他一直不願離開台灣的原因，想要能時常陪伴在大S身邊。

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