奧斯卡影帝傳「被下毒封口」前保鑣揭兇手竟是他　FBI疑介入調查

57歲荷李活男星占美霍士（Jamie Foxx）是奧斯卡獎、金球獎雙料影帝，2023年他驚傳病危消息，直到隔年才親口證實是因腦出血導致中風，經緊急手術才保住一命。近日，他再次捲入與嘻哈天王P. Diddy（Sean Combs）有關的「下毒陰謀論」，引發外界關注。



占美霍士捲入與嘻哈天王P. Diddy（Sean Combs）有關的「下毒陰謀論」。（Getty Images）

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根據多家外媒17日報導，占美霍士2023年突然在拍攝電影《間諜夫妻再出山》（Back in Action）時身體嚴重不適，緊急送往加護病房治療，當時健康狀況被高度保密，外界無法得知確實病因。期間，網路上流傳各種陰謀論，其中最引發熱議的說法是「P. Diddy對占美霍士下毒」。傳聞指出，占美霍士掌握了P. Diddy大量私生活秘密，為了封口於是痛下毒手，陰謀論迅速在各大社群平台上瘋傳。

傳聞指出，占美霍士掌握了P. Diddy大量私生活秘密。（reuters）

占美霍士2024年於Netflix節目《占美霍士：實情係…》（Jamie Foxx: What Had Happened Was...）中，首度對外談及病情。他透露因腦出血昏迷近三週，病發初期是在片場出現嚴重頭痛。所幸在醫療團隊的努力下，他最終康復，他也在節目中用戲謔的語氣說「大家都說是Puffy（P. Diddy）想殺我」，這句話使得陰謀論再度延燒。

更值得一提的是，近日一名自稱是P. Diddy前保鑣的男子「Big Homie CC」，在YouTube頻道上爆料，直指「是P. Diddy毒害了占美霍士」，甚至聲稱：「等這段訪問公開的時候，真相已經全世界皆知。」還爆料占美霍士事後曾向FBI舉報此事。目前事件尚無明確證據，P. Diddy也未做出正式回應，但事件仍持續在各大社群發酵。

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