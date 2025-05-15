25歲女星遭舊愛家暴細節曝光「門牙碎裂、手臂瘀青」兒子目睹全程

演出迪士尼真人版《小魚仙》（The Little Mermaid）的美國女星海莉貝莉（Halle Bailey），與美國饒舌歌手男友DDG生下一子Halo，但兩人在去年10月宣布分手，不過近日海莉貝莉驚爆遭前男友家暴，並已報警申請保護令。



海莉貝莉向警方表示，自己今年1月被已分手的DDG虐打，當時DDG到自己與兒子Halo的住處，兩人正要討論兒子探訪的時間，而海莉貝莉將兒子抱著坐上DDG的汽車，沒想到DDG突然情緒失控對海莉貝莉動手。

海莉貝莉驚爆遭前男友家暴。（IG@hallebailey）

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而期間海莉貝莉被DDG拉扯頭髮，並將她的頭撞向方向盤，導致她的門牙被碎裂，手臂更出現多處瘀青，而兒子Halo當時也嚇到狂叫。海莉貝莉表示，自己當時感到害怕與疼痛，但由於擔心兒子的安全，只能繼續留在車上不停地哭泣，眼睜睜地看著車子開往DDG的家中。

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另外，海莉貝莉也控訴，其實在今年3月時，她多次收到前男友DDG的訊息騷擾，並懷疑她與別人上床。據了解，海莉貝莉已向美國洛杉磯警方報警，並成功向法庭申請她與兒子的保護令。

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