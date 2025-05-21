莊子璇傳與郭晉安搞「父女戀」 男方勤回春取芳心：愛情冇分年齡

60歲郭晉安（安仔）早前拍攝無綫劇集《金式森林》，與現年23歲港姐冠軍莊子璇（Hilary）結緣。隨後安仔被爆為Hilary教授打網球。今年4月安仔更花盡心思為女方舉行生日派對送上驚喜。近日安仔更被網民發現外貌回春，疑為伊人積極健身，「父女戀」傳聞甚囂塵上。

安仔為莊子璇慶祝生。

莊子璇稱郭晉安做爸爸。（吳子生攝）

莊子璇今日（21/5）現身北角出席無綫節目《食好啲》外照拍攝，就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實打網球當日係有劇組嘅人去，何廣沛都喺度，因為我哋經驗淺，變咗安爸爸佢教咗我哋打網球。（傳安仔健身變回春係為咗你？）其實安仔望落都好後生，只不過之前套劇，要佢化老妝啫，變咗而家做返自己，可能因為咁大家覺得佢回咗少少。同埋我哋藝人時刻都要保持好嘅身材，咁所以做運動係應該。」

莊子璇否認同郭晉安發展「父女戀」。（吳子生攝）

被問到會否有機會感情發展？她表示：「唔會，因為我哋係父女嘅關係，呢個大家庭係好開心，好似親人咁樣。希望佢唔好介意人哋咁樣講，因為大家知道係一個好好嘅親情關係。（同年紀大嘅男人感情發展抗唔抗拒？）其實我又冇年齡界限，因為愛情係冇分國藉、年齡同性別，咁所以我係覺得冇嘢。（同安仔有冇機會發展？）我覺得發展係成為更加好嘅親人關係。（成男女朋友關係？）唔會。」