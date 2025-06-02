陳山聰馬拉夜蒲斷正狂舞 澄清一早已同老婆申報：好多線眼

陳山聰今日（2/6）現身將軍澳電視城出席無綫節目《人生美食地圖-東京篇》記者會。對於早前在馬來西亞夜蒲被折捕獲，影片在網絡瘋傳，隨即惹起網上熱議，有網民猜測5年婚姻亮紅燈。

陳山聰馬拉夜蒲斷正亂舞 。

陳山聰馬拉夜蒲斷正亂舞 。

陳山聰就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰日有拍攝 ，而且又係煞青 ，成班導演幕後同埋一班馬來西亞嘅投資方食飯，佢哋就提議去當地一間好出名嘅夜場，仲要話播返80年代嘅經典名曲，然後仲話星期日冇人，見咁好冇人，於是成班人就起行。」

陳山聰透露落夜場前已同太太申報。（吳子生攝）

陳山聰續說：「其實當時我係知道有人拍緊我，而我認為都係喺度跳舞啫，又唔係做啲乜嘢，咪有得佢影囉。跳咗十幾分鐘就冇再跳啦，因為自己搞唔掂，大家再坐咗一陣就走人。（老婆本身知唔知你去夜場？）佢知㗎，你點可以唔同佢申報先呀，同埋佢喺馬來西亞好多朋友，有好多線眼。同埋我俾得嗰個人拍，就梗係無嘢啦。」