傳小龍女20年前拍《神鵰俠侶》被胸襲幾乎撕爛衫　事後崩潰痛哭

大陸37歲女星劉亦菲在陸劇《神鵰俠侶》飾演的「小龍女」深受好評，獲讚「神仙姐姐」，但她當年拍戲時，疑似遭臨時演員趁亂胸襲甚至撕破戲服，讓她嚇得崩潰痛哭。



17歲的劉亦菲拍攝《神》劇時，疑似遭臨時演員趁亂襲胸、幾乎撕破戲服。（截圖）

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據了解，以前劉亦菲媽媽都會陪女兒一同赴劇組拍攝，常能看見母女倆的身影。最近陸網流傳，當年17歲的劉亦菲拍《神鵰俠侶》時，有一場戲安排許多臨時演員扮演丐幫幫眾，他們要抬起「小龍女」，但現場臨記眾多又頻頻NG，原定短時間就能完成的戲份，硬是拖到1小時才拍攝結束。

拍攝期間驚傳有臨記趁亂向劉亦菲伸出鹹豬手胸襲，還幾乎撕破劉亦菲戲服，畫面被攝影機記錄下來。可是現場人太多，加上該場戲是遠鏡頭拍攝，導致她難以找出是誰做的壞事。她當下也未有所反應，事後才崩潰向媽媽哭訴，此事才得到關注。該劇導演張紀中對此也非常憤怒，但找不到真兇的情況下，雙方只好不了了之。

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這段畫面最終在正片中僅播出約1分鐘，事件曝光後，許多粉絲感到強烈不滿，紛紛要求劇組應更加重視藝人在片場的人身安全。如今台灣金鐘影帝李程彬遭週刊爆料，拍攝《有愛我們床上談》親密戲時，觸碰女星程予希的敏感部位，讓女方深感不適，劉亦菲拍戲遭胸襲的事件也回到大眾視野。

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