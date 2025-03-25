綜藝一姐昔日被男主持醉後強吻性騷擾　啞忍多年：不太想講細節了

陶晶瑩（陶子）和邱勝翊（王子）昨（24）日出席普仁公益記者會，擔任公益大使，呼籲大家關注兒少議題。身為二寶媽，陶晶瑩非常注重孩子的安全，日前曾國城受訪談論黃子佼時，因失言說出「本來還期待他回歸」，引發批評聲浪，有網友挖出過去藍心湄爆料陶晶瑩遭曾國城強吻的畫面，對此陶晶瑩正面回應了。



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藍心湄曾上由庹宗康主持的《國光幫幫忙》，現場還原目睹曾國城酒後把陶晶瑩壓到牆邊、想要熱吻的往事，當時藍心湄為了解救陶晶瑩，拍拍曾國城的背說：「曾先生，你要幹嘛？」曾國城回藍心湄：「來，我親一下。」藍心湄當時霸氣回：「好啊！好啊！你先跪下來舔我啊！你跪下來舔老娘，我就親你。」化解當時的危機。

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如今該段畫面被翻出，陶晶瑩無奈表示當時其實有「說出來」，也上了新聞，但那時大家對「#MeToo」比較沒這麼了解，所以沒受到重視：

「跟事實有點出入，但我不太想講細節了，確實不太舒服。當時媒體都有寫，不是隱忍，但當時還沒有#MeToo的社會風氣，所以沒有被認真看待，我們有說出來。」



陶晶瑩教育女兒懂得拒絕，也呼籲女性被欺負都要勇敢說出來：

「還有未爆彈，至於為什麼未爆？因為還有很多受害者不願意出來，第一是輿論的審判，覺得『你是為了出名吧？為了錢吧？』這些受害者出來可能被二度傷害，事件發生當下可能沒有任何證據，#MeToo運動是雖然沒有錄音、錄影，但說出完整的時間、地點和行為，而且指控人超過2、3人，其實可參考。」



陶晶瑩和王子出席公益記者會。（TVBS授權使用／趙世平攝）

至於怎麼看待黃子佼的老婆孟耿如挨批，最後全面關閉社群？陶晶瑩認為溝通應該對到「點」，以致沒有交集：

「沒有交集感覺好像沒有面對，她（孟耿如）已經面對了，我覺得就是人生怎麼可能不犯錯，就是面對它，接受，試著去改正。」



曾國城被爆曾經強吻陶晶瑩。（FB@曾國城）

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