中國千萬網紅「小慧君」遭全面封殺！曾淚控老闆性騷擾　下場曝光

中國內地抖音千萬網紅「小慧君」，過去曾指控老闆孫姓男子性騷擾，還因此罹患抑鬱症，當被網友質疑炒作時，「小慧君」更賭上自己的清白，直言法律會還給她正義。



日前事件迎來最新進展，法官判定是「小慧君」造謠，目的是為了低成本與公司解約，不僅要賠上巨額賠償金，千萬帳號也全都被下架。

中國抖音千萬網紅「小慧君」（抖音@小慧君）

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根據內媒《梨視頻》報道，網紅「小慧君」造謠被老闆孫男性騷擾，還強迫她簽下有霸王條款的合約，除了她之外，旗下不少女藝人、女創作者皆難逃狼爪。官司從2023年5月進行至今，法院終於在近日宣判，老闆孫男勝訴、「小慧君」的指控屬於虛構。

報道中提到，「小慧君」造謠老闆孫男的最新進展，經法官審理後認為，「小慧君」的抖音、快手擁有千萬粉絲，帳號將被封鎖。賠償金部分，「小慧君」要賠償老闆孫男人民幣60萬元，另加訴訟損失賠償人民幣近6萬元；此外，法院也要求「小慧君」全網公開道歉半年。

回顧事件經過，「小慧君」指控老闆孫男性騷擾，對話充滿曖昧內容，還有另一對網紅夫妻「老婆愛吃巧樂茲」也聲援「小慧君」，指控老闆孫男欺詐。對此，孫男反擊，「小慧君」原本就想解約，還跟網紅夫妻串通，想用輿論對公司施壓，最終目的僅是為了低成本解約，而官司開打至今約2年，終於告一段落。

「小慧君」指控老闆孫男性騷擾，獲不少網民甚至其他網紅聲援。（微博截圖）

「小慧君」指控老闆孫男性騷擾，獲不少網民甚至其他網紅聲援。（微博截圖）

法院近日宣判，老闆孫男勝訴、「小慧君」的指控屬於虛構。（微博截圖）

法院近日宣判，老闆孫男勝訴、「小慧君」的指控屬於虛構。（微博截圖）

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