59歲男藝人「半裸狂追」女偶像被指性騷擾　還原事發經過鄭重道歉

日本諧星江頭2:50在29日的直播節目《直播感謝祭》中，以一貫的「噁男形象」半裸追逐女演員永野芽郁做效果，沒想到卻被觀眾炎上，連台灣網友都看不下去。對此，江頭2:50 30日晚間上傳一條無題影片，除了與工作人員一起還原過程，也向永野芽郁及觀眾道歉。



在影片中，江頭2:50坦言因為節目結束時已經很晚了，所以他回到家倒頭就睡，根本不知道自己被炎上。在聽完工作人員轉述爭議報導和網友的評論後，他先是正坐鞠躬道歉說：

「如果讓永野芽郁小姐覺得受傷了，我很抱歉。」



江頭2:50以一貫的「噁男形象」半裸追逐女演員永野芽郁做效果，沒想到卻被觀眾炎上。（截圖）

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接著，江頭2:50還原錄影現場說，當時他因為搞笑正在興頭上，只覺得很興奮，完全沒發覺永野芽郁的異樣，事後才被工作人員告知說永野哭了。他也表示，自己要做挑戰遊戲時，說想要得到永野的加油，結果看到導播在旁邊一直用手打叉阻止，當下他才驚覺

「是不是發生了什麼事。」



永野芽郁（IG@mei_nagano0924official）

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至於被質疑有劇本，江頭2:50苦笑強調「有劇本就不好笑了」，透露自己當下之所以會鎖定永野芽郁只是偶然，他更坦然表示，若這一切都是電視台寫的劇本，自己就會直接說是電視台的責任：

「但這次真的不是TBS的錯，全是江頭我的錯。我當搞笑藝人已經37年了，一直都是這種風格，持續到現在，所以我就是個一直重複犯錯的笨蛋，對不起。」



而目前該節目的網路版也已剪掉相關畫面。

江頭2:50向永野芽郁道歉。（YouTube＠エガちゃんねる EGA-CHANNEL）

江頭2:50向永野芽郁道歉。（YouTube＠エガちゃんねる EGA-CHANNEL）

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