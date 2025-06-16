「棒棒堂」男星被爆長期跟蹤及騷擾陌生女 淡定回應：自己也笑了
撰文：ETtoday
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台灣藝人吳思賢（小樂）出身自節目《模范棒棒堂》，之後轉戰唱片、戲劇等領域，擄獲一票粉絲的心。去年才大方認愛圈外女友的他，日前被週刊爆料，小倆口疑似長期跟騷一名女子，消息曝光後立即引發熱議。為此，他稍早也在社群發聲了！
吳思賢在文中附上幾張近照及一段工作短片，並透露他起床後就收到朋友傳來的訊息，當下才驚覺自己登上新聞版面。對於這突如其來的狀況，他在文末表示：「自己也笑了一下，希望大家都能自在、開心的過。」並未多加解釋，而是以輕鬆的態度回應。
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據了解，有名女子向週刊投訴，聲稱自己長期遭吳思賢與其女友跟騷，並提到疑似遭委託徵信社跟監，還指控有人在她住家附近徘徊、意圖攻擊，甚至稱有藝人在她上下班時出現。不只如此，對方還表示自己在社群被貼上「小三婊子」等惡意標籤，種種說法令吳思賢和經紀人滿頭問號，如今他針對報導發文回應，再度掀起外界討論。
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