黃子佼孟耿如疑離婚「1億安家費協議瘋傳」女方工作大受影響

黃子佼、孟耿如驚傳結束5年婚姻？黃子佼這兩年深陷#MeToo風暴，被捲進去的孟耿如展現堅毅全程不離不棄，今年3月甚至被素人拍到去三峽喝咖啡，沒戴口罩毫無遮掩，一家3口和樂融融，短短2個月卻傳出離婚，委任律師並未否認。



昨天消息傳出後，黃子佼的恩師張小燕、好友陳鎮川、王貞妮都表示從未聽說。黃子佼先前的委任律師蕭棋云回應：「我們未獲授權無法回應，目前以未成年人的平靜生活為準。」

黃子佼、孟耿如驚傳離婚，結束5年婚姻。（視覺中國）

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黃子佼雖然在2023年被掀出#MeToo案，去年還傳出黃給孟1億台幣安家費，希望她3年內不要離婚，但先前大地震時，兩人同在家裡呼應關心彼此的畫面流出，加上3月被拍到開心出遊的畫面，大家都認為孟耿如撐住了黃子佼。

10年前，孟耿如遇上黃子佼時她還不紅，戀情新聞出來後，她聲勢、運勢都攀至演藝高峰，等於是吃了他的紅利，而這兩年狀況反轉，她每次出來都要為他遭民眾網友抗議，演出的「我們與惡的距離2」戲份也大量遭刪減，從現實面上來說，兩人已不相欠。

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她的工作、生活都被跟黃子佼綁在一起成命運共同體，似乎唯有離婚或移民才能解決僵局，據查，兩人是否真的簽字離婚無法證實，但她的演藝工作大受影響，名字也已消失在「大慕影藝」藝人名單中。

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