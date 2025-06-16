30歲藝人「手伸褲內聞下體」自毀男神形像　粉絲齊心碎：想脫粉了

南韓限制級節目《SNL Korea》引進美國《週六夜現場》，自2011年開播至今已進入第七季，節目也曾邀請不少知名演員、偶像參與演出。近來以演員身份回歸的陸星材，作為第十集壓軸嘉賓登場，然而卻因上演聞私密部位氣味的大尺度橋段，引發部份網友負評。



陸星材手伸褲裡的畫面引發議論。（YouTube＠쿠팡플레이 Coupang Play）

陸星材手伸褲裡的畫面引發議論。（YouTube＠쿠팡플레이 Coupang Play）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

《SNL Korea》第七季7日播出的節目中，陸星材飾演「雌激素男性」（意指陰柔男性），被「雄激素女性」（意指陽剛女性）池睿恩移情別戀後，開始嚴格訓練自己成為「男子漢」，準備向女方報復。

而權赫秀則扮演池睿恩的新歡，以強烈的「大男人主義」形象登場，他還在劇中將手伸進褲子裡聞味道，誇張地翻白眼喊話：「這才是男人的味道。」並諷刺陸星材是「連腋毛都沒長齊的傢伙」。陸星材在前女友和新歡離開後，也模仿了權赫秀聞下體的動作，並一臉哀傷地說出：

「都是嬰兒的香氣……我想成為雄男！」



+ 21

不過，片段意外引發了網友的負面評論，不少網友反感表示「我剛剛到底看了什麼」、「要給多少片酬才願意演這種戲」、「我是陸星材的老粉，現在想脫粉了」，也有粉絲表示：

「如果是我本命演這段我會崩潰」

「拜託我的偶像千萬別上這節目」。



事實上，《SNL Korea》過去邀請金思朗、文彩元等以優雅、清新形象著稱的演員演出限制級橋段時，就曾被批評風格過於怪異、不合時宜，而此次陸星材的演出片段再度掀起類似爭議，也再度引發節目內容是否該作調整的聲浪。

【相關圖輯】韓女星自爆收入窘境！出道6年呻「演戲賺不到錢」靠IG廣告維生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】