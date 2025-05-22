患腦瘤後覺醒棄做工作狂　42歲男星悔為星途忽視健康　含淚談家人

台灣藝人翁瑞迪（阿本）日前接受主持人蕭彤雯邀請，上《Yahoo健世代》節目分享罹患腦動脈瘤近兩年來的心路歷程。他坦言當初得知診斷結果時，沒有怨天尤人，反而開始反思自己多年來為證明「不只是棒棒堂」而過度逼迫身體的選擇是否值得。



阿本患病後反思是否值得為工作忽視健康。（FB@阿本）

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「我一直這麼拚命的在追求人生的工作成就這件事情，但我在證明這些的時候，我付出了身體健康。」阿本回顧生病經過時表示，現代人常把事業、家庭的成功視為一種成就，卻往往忽略身體發出的警訊。他透露過去體檢時發現血脂膽固醇比一般人過高，但因為年輕而不以為意，直到生病後才追溯到家族有遺傳性的膽固醇過高問題。

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談到生病期間的照顧者，阿本特別提到當時才認識兩個月的男對象，也還沒正式交往，「生病的時候有很多事情要處理，像是那時要從鼠蹊部附近打管子進去，做靜脈導管，要除毛等等，很瑣碎。」他坦言，在Dating階段就需要對方幫忙處理這些私人事務，雖然感到尷尬，但男友始終不離不棄的陪伴讓他非常感動。

阿本罹患腦動脈瘤近兩年。（《Yahoo健世代》節目截圖）

提到家人的反應，阿本眼眶泛紅地說：「我家人會覺得，為什麼你生病了，網路上還這麼多人要罵你說用這個搏版面。」不過他也以正面態度看待，表示現在社群媒體時代，網友的批評無須太過在意，反而很感謝許多同樣面臨困境的人給予鼓勵與共鳴。

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