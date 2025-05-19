男星遭內地封殺轉攻香港開唱 剛滿34歲有感而發：時間過得很快
撰文：聯合新聞網
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大陸男星張哲瀚遭封殺後轉至海外發展求生，日前在香港舉辦「拾荒者」巡演，屆滿34歲的他感動說：「時間過得很快，還能想起2023年的今天，那時第一次在泰國開演唱會，與大家共同度過了難忘的生日。」
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他的舞台以「星際拾荒」為主軸設計，還有超過50公尺的超長延伸台，讓每位觀眾彷若置身光影交織的奇幻星際。不僅如此，他也身著特別訂製造型，採用PolyJet技術3D列印出漸變色晶體粒子，在舞台光折射下流光溢彩，陸續帶來多首好歌。
而在拍攝視覺期間，親力親為的他對於腳本裡的每個鏡頭和每句台詞，都事先跟拍攝團隊溝通好細節，其中一場沙漠環境的過程，他在沙地裡一遍遍完成跌倒動作，每拍完一個段落，總能從靴子裡倒出滿滿沙土，他打趣表示：
「找回了久違的拍戲感覺。」
他近來以親自擔綱執導的紀錄片「八月」拿下ARFF國際電影節阿姆斯特丹單元環球獎、Red Movie Awards 2024年夏季篇最佳劇本獎，他開心說是：「最好的生日禮物！」也會持續在音樂、電影、戲劇等藝術領域努力。
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