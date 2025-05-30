網傳「爆劇男主角拍戲出事」線索直指19歲男星　曾因心肌炎入ICU

大陸娛樂圈29日深夜傳出震撼消息，有網友在社群平台發文寫下「爆劇男主拍戲出事了」，並稱該演員心肌炎復發、情況危急，消息一出立即吸引大批網友關注，紛紛猜測為19歲演員榮梓杉。



微博29日出現一篇爆料文，內容指出某位爆劇男主拍戲出事了，並留下線索「rzs，心肌炎復發，情況危急」，簡單幾句話立刻引發眾多網友熱議。

大陸網友發文寫下「爆劇男主拍戲出事了」，引發網友熱議。（微博@榮梓杉）

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對此，有網友推測爆料文提到的男演員為現年19歲的榮梓杉，他曾演出《如懿傳》、《隱秘的角落》等多部熱門戲劇，目前正在拍攝新戲《鹹魚飛升》，在劇中飾演前世是大魔王的「孟河澤」一角，劇組已於4月30日在橫店開拍。

事實上，榮梓杉曾在綜藝節目中透露，16歲時曾因心肌炎發作，被緊急送往ICU治療，當時出現「吐粉紅色泡沫」等症狀，更在住院期間目睹同病房患者離世，這段經歷讓他深刻體會到生命的脆弱與無常，也改變了他的人生觀。

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消息傳出後，大批粉絲湧入榮梓杉的微博留言關心，紛紛表達祝福之意：「你沒事吧寶寶，先把身體養好，戲以後再拍。」也有粉絲提醒：

「弟弟平安健康順順利利啊！演員談戀愛沒關係的，但是不要抽煙啦！身體最重要！」



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