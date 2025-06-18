前男團成員出庭認性侵　與友合力執屍強姦中國醉娃　被求刑7年

前NCT成員文泰一去（2024）年8月底突然遭到SM娛樂無預警開除，事後得知他夥同兩名朋友性侵一名酒醉女子，震驚韓國演藝圈也讓歌迷嚇翻。今（18）天首爾中央地方法院刑事部針對本案開庭審理，檢方對涉案3人都求處7年有期徒刑。



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去年6月文泰一跟兩名非演藝圈人士的朋友「執屍」酒醉女性，由於是兩人以上合力對昏迷、無法反抗的對象強制性交。受害女性當下立報警，只是8月警方要求文泰一到案說明，SM娛樂這才得知大事不妙，立刻將文泰一退團，並在2024年10月15日正式解約。

2025年3月以涉嫌違反《性暴力處罰法》的「特殊準強姦罪」罪名不羈押起訴前述三人。今天首爾中央地方法院刑事部首度針對本案開庭審理，文泰一與另外兩人一同出庭，承認所有罪名，檢方則向三人求處7年有期徒刑，並限制就業10年。

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根據起訴書內容，被告3人都是朋友關係，去年6月13日凌晨2點33分左右在梨泰院某間酒吧巧遇受害者並一起喝酒，之後竟強拉受害者上的士，並帶到被告在首爾方背洞的住處，同日凌晨4點至4點半之間3人輪姦已經醉到失去意識的受害者。

檢方指出，事後警方透過監視器畫面追蹤，花了2個月才追查到疑犯，被告遭搜查後曾提交「自首書」給警方，因此主張自己是「自首」，讓檢方氣得表示：「完全不符合法律規定的自首要件，嚴重扭曲自首的本意。」文泰一坦承所有犯行，並表示：「我有提交自首書給警方，也好不容易跟中國受害者達成和解，並收到了不起訴意願書。」懇請法官能從寬處理。

檢方還指出，雖然被告稱自己是「衝動犯案」，但檢方認為在三名被告的聊天紀錄中，能看到他們發現受害女性是外國人，檢方指出：「怎麼可能在凌晨兩點就邀請第一次見面的外國觀光客去家裡繼續喝酒呢？這怎麼能理解為正常行為呢？」而且曾討論要讓的士的定位紀錄顯示在其他地點，而非犯案的方背洞，顯然試圖製造假線索，避免警方追查行蹤。加上事後提供不具實質意義的自首書，這都讓檢方認為他們是有目的性的誘導與設局。

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