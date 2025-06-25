否認罵父流浪狗！37歲男星被逼將家事擺上檯　自揭長期代父還債

台灣藝人林柏宏昨（24）日被親戚指控其父親積欠債務多年未還，並稱他成名後拒絕協助還債，甚至對父親口出惡言，引發外界熱議。對此，林柏宏當晚親自發聲，澄清相關指控。



台灣藝人林柏宏昨（24）日被親戚指控其父親積欠債務多年未還。（FB@林柏宏）

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林柏宏表示，自己自成年起便獨立工作，負擔生活開銷，並長期資助父母，也已替家中償還多筆債務。他強調，與伯叔多年未聯繫，對方並不了解其與父母間的相處狀況，且上一代的金錢糾紛，他難以介入。

他也否認對父親有不當言語：「我從來沒有、也不可能罵自己的父親是流浪狗。我愛流浪狗！流浪狗是用來照顧疼惜的，不是罵人的詞彙。」最後他向外界致歉，表示未來將不再回應此事，並希望大家能以領養代替購買支持流浪動物。

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林柏宏聲明如下：

大家好，我是柏宏，關於今日的新聞，有些話想說：

我從成年以來就工作負擔自己的生活，支助父母親的生活開銷，並為他們償還多筆債務至今。

和伯叔很少見面且久未聯絡，他們不清楚我和父母的相處細節，而上一代的金錢糾紛，我無法了解實情也無力參與。

我會繼續努力做好自己的工作，盡力照顧好父母親。謝謝大家的關心，真的非常抱歉因為家中長輩的家務事佔用了這麼多媒體資源，所以對於這件事，將來可能不方便再作回應。

最後我想說，我從來沒有、也不可能罵自己的父親是流浪狗。我愛流浪狗！流浪狗是用來照顧疼惜的，不是罵人的詞彙，請大家一起以領養代替購買。

柏宏



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