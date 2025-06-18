《史迪仔》真人版男星離世享年57歲 親妹公佈死訊：已與天父同在
撰文：聯合新聞網
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真人版《史迪仔》（Lilo & Stitch）於2025年5月全球上映，截至目前已創下7.72億美元的亮眼票房，在香港也掀起史迪奇熱潮，年僅9歲的女主角Maia Kealoha表現出色，獲得觀眾一致好評，被譽為「最成功的真人選角」。
然而就在電影熱映期間，傳來令人遺憾的消息，參與該片演出的演員David H.K. Bell不幸辭世，享年57歲。他的妹妹於6月15日透過臉書發文證實死訊，哀悼兄長：
「是一位可愛、慷慨且才華洋溢的人，如今已與天父同在。」
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David H.K. Bell於電影中飾演一名目擊外星角色「強霸博士」和「獨眼霹靂」的男子，因驚嚇而掉落冰棒，雖然戲份不多，但該片段關鍵又逗趣，令觀眾印象深刻。這也是他首次參與大螢幕演出，過去多在幕後從事配音工作。生前他曾以一句話與影迷道別：
「下次見，Ohana（家人）！」
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