男星曾被傳盜竊、入邪教「消失3年首露面」披頭散髮露胸毛成焦點

沉寂多時的荷李活演員艾薩米勒（Ezra Miller），近來現身意大利電影節（Filming Italy Sardegna Festival），成為焦點人物。過去因《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）與DC電影《閃電俠》（The Flash）走紅的他，自2022年因涉入多個爭議後，幾乎銷聲匿跡。相隔3年後亮相，他強調是為支持老友、導演Lynne Ramsay的新作，兩人目前正合作撰寫劇本，從「文壇復出」成為他復出的第一步，至於是否真正回歸演藝圈？他坦言仍持保留態度。



艾薩米勒近日現身意大利電影節成為焦點人物。（gettyimages）

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32歲的艾薩米勒，曾是冉冉升起的新星，從《少年自讀日記》（The Perks of Being a Wallflower）嶄露頭角，接連出演奇幻與英雄大片。但2022年起，他接連被指控在夏威夷鬧事、對未成年人行為不當，甚至涉及盜竊與被捲入「邪教」風波，使得形象與演藝事業一落千丈。他後來接受心理治療，並發表公開聲明為過去造成的恐慌與傷害道歉，表示將致力於回到「健康、安全、正向的人生狀態」。

艾薩米勒憑「閃電俠」一角走紅。（《閃電俠》劇照）

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據USA TODAY報導，雖然《閃電俠》在2023年上映後，獲得2.7億美元票房成績，卻未能真正重啟他的演藝事業。如今他轉向幕後發展，專注創作劇本，並表示這段「從谷底出走」的過程，讓他更懂得他人的苦痛與掙扎：「如果我們能熬過那些煎熬，就更有能力看見別人的煎熬，並願意向他們伸手。」至於是否再披戰袍演出？Miller坦言，一切還言之過早。

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