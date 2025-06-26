TOKIO從山口達也猥褻到國分太一性騷擾　醜聞不斷終難逃解散宿命

【TOKIO解散】上周TOKIO成員國分太一被爆出有違反法規的行為，日本電視臺已宣佈他將退出該台播出的節目《THE! 鐵腕DASH!!》（每週日晚間7點播出）。包括電視與廣播在內，他原有的6個常規節目也全部下車。同時，他代言的企業如 Fumakilla（驅蟲品牌）、丸龜製麵等，也已從官網上撤下其照片與形象。 日前，《週刊文春》更曝光了國分太一涉及到了職權騷擾、隊內欺淩以及性騷擾等問題。



TOKIO在山口達也、長瀨智也相繼離開後，僅剩三人獨撐。（X@tokioinc_taichi）

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作為公司代表董事兼成員的城島茂，對於國分太一的情況表示：「已確認有違反法規的行為」，並公開致歉。他補充道：「至於未來的安排，目前尚未有任何定案。」同一天，官網也刊登了國分太一本人的道歉聲明，內容提到：「長年活動過程中，對於自己所處立場的認知不足、想法過於天真、自滿，以及行為上的疏忽，這些都是導致此次事態的全部原因。」表達了深刻反省。

TOKIO宣佈解散。（youtube@ANNnewsCH）

TOKIO宣佈解散。（youtube@ANNnewsCH）

事實上，TOKIO前團員山口達也，在2018年就因猥褻事件宣佈退團，當時更退出尊尼事務所，2020年主唱長瀨智也引退，僅剩三人獨撐，沒想到向來形象良好的國分太一也出事，昨天TOKIO就宣告解散，令粉絲相當不捨。

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